"홍명보 감독 전범같은 취급 받아...일본선 볼수없는 풍경" 국회 청문회 바라보는 日매체의 시선

생각에 잠긴 홍명보 전 축구대표팀 감독

청문회 출석해 답변하는 정몽규 전 대한축구협회장

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[스포츠조선 전영지 기자]국회 문화체육관광위원회(이하 문체위)의 대한축구협회 현안 관련 청문회는 '이웃' 일본 미디어에서도 뜨거운 화제가 됐다.

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30일 문체위 청문회는 오전 10시 시작돼 오후 10시40분까지 12시간이 넘도록 진행됐다. 정몽규 대한축구협회 전 회장, 홍명보 A대표팀 감독, 이용수 축구협회 회장 직무대행(부회장), 김승희 전무, 김정배 전 부회장, 정해성 전 전력강화위원장 등이 출석했지만 이임생 전 기술이사 등 주요 증인과 참고인들의 대거 불참했고, 하반기 문체위 구성 일주일도 안돼 진행된 청문회 질의 응답의 전반적인 수준 역시 매우 낮았다는 것이 팬들의 냉정한 평가. 우려했던 호통과 망신 주기, 축구와 현장에 대한 몰이해로 인한 황당한 질의와 관련 '이럴려고 청문회 했나'라는 비판도 쏟아졌다.

이날 현장에선 청문회 풍경을 일본어로 중계하는 매체도 목격됐다. 청문회 직후 일본 매체들은 청문회 주요 상황을 알리거나, 한국 매체를 인용해 속보로 전했다.

의원 질의 듣는 홍명보 전 감독

일본 매체 코코카라는 31일 '7월 20일에 막을 내린 북중미월드컵에서 조별리그 탈락의 고배를 마신 한국 축구 대표팀을 둘러싼 소동은 여전히 가라앉을 기미가 보이지 않는다'면서 "30일 열린 한국 국회 문체위의 대한축구협회 현안 관련 청문회에는 월드컵 직후 대표팀 감독직에서 사퇴한 홍명보 감독과 정몽규 전 대한축구협회장 등 복수의 관계자가 참석했다. 이들은 '증인'으로서 성적 부진의 이유에 대해 엄중한 추궁을 받았다"고 보도했다. "개막 직전 대회 목표를 '32강 진출'로 하향 조정했음에도 결국 달성하지 못한 한국. 책임의 소재가 어디에 있는가를 둘러싸고는 범인 찾기와 같은 논란이 이어지는 이상 상황이 계속됐다"면서 "이러한 가운데 선수들과의 불화설이 돌고, 전술적 접근이 부족했다는 지적을 받은 홍명보 감독은 마치 '전범'과 같은 취급을 받았다"고 적었다. 이어 '이날 청문회에서는 감독 선임 과정에 학벌로 인한 우대가 있었는지 여부와 해외 언론에 38억원으로 보도된 감독의 고액 연봉 책정 문제 등 온갖 질문이 쏟아졌다'며 청문회 현장의 분위기까지 상세히 전했다. "논란은 다방면으로 불똥이 튀었다. '국민의 기대에 부응하지 못해 죄송하다. 책임을 지고 겸허히 받아들이겠다'고 밝힌 홍명보 감독의 프라이버시 영역까지 국회의원들의 추궁이 이어졌다"면서 두 아들의 병역 관련 생뚱맞은 질문까지 나온 상황, 청문회의 취지 및 본질과 무관한 질의에 대한 팬들의 비판적 반응을 국내 매체를 그대로 인용해 전했다.

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"대표팀이 월드컵에서 '결과'를 내지 못했다는 이유로 국회 출석을 명령받고 꼬치꼬치 추궁당하는 모습은 2027년 아시안컵까지 모리야스 하지메 감독 체제의 유지를 결정한 일본 축구계에서는 볼 수 없는 풍경"이라고 마무리 했다.

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이날 청문회 현장에서 정연욱 의원 등 많은 문체위원들이 일본과 한국의 사례를 비교했고, 일본은 국가대표 선수들이 은퇴 뒤에도 자국 축구에 들어오는데 국내 레전드급 선수들은 왜 KFA를 기피 대상으로 보는지, 유소년, 대표팀 시스템과 관련해 왜 우리는 일본처럼 할 수 없는지에 대한 질의가 이어졌다. 점점 격차가 벌어지고 있는 한일 축구 비교에 이어 이웃 일본이 '월드컵 후 국회로 간 한국축구'를 관찰자 시점에서 의아하고 흥미롭게 바라보는 상황이 그저 씁쓸할 따름이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com