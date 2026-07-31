[오피셜] 폭탄 선언 '역대급 에이스 포함' 국대 노장 대거 은퇴시켜...안첼로티 "네이마르-카세미루 시대 끝났다"

사진캡쳐=repubilc

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[스포츠조선 김대식 기자]카를로 안첼로티 브라질 감독은 레전드 3명을 은퇴시키기로 결정했다.

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영국 디 애슬래틱은 30일(한국시각) 브라질 매체 글로보의 보도를 인용해 안첼로티 감독의 발언을 전했다. 그는 "2026년 월드컵을 끝으로 매우 중요한 한 시대의 선수들이 마무리를 짓게 되었다고 생각한다. 네이마르를 시작으로 다닐루, 카세미루 등 이번 월드컵에서 30세를 넘긴 이 모든 선수들이 해당된다"라고 말했다.

안첼로티 감독은 큰 기대와 함께 브라질 국가대표팀 사령탑에 올랐지만 실망스러웠다. 브라질은 32강에서 일본을 겨우 꺾고 16강에 올랐지만 엘링 홀란이 있는 노르웨이에 당해 8강도 밟아보지 못했다. 2002년 한국과 일본에서 열린 대회 이후 계속된 추락에 브라질 국민들의 실망은 이만저만이 아니다.

AFP연합뉴스

일단 브라질축구협회는 2030년 월드컵까지는 안첼로티 감독과 동행하기로 이미 결정을 내린 상태. 안첼로티 감독이 있는 한 네이마르, 카세미루, 다닐루 등 노장 축에 속하는 선수들은 더 이상 브라질 유니폼을 입을 수 없다. 사실상 강제은퇴다.

네이마르는 이미 국가대표팀 은퇴 의사를 밝혔다. 16강전 탈락 후 그는 "대표팀에서의 제 시간은 이미 지났다. 그곳에서 역사를 만들었고, 그 점에 대해 매우 기쁘다. 대표팀에서 수많은 경험을 했고, 피와 목숨을 바쳤으며, 노란 유니폼을 위해 항상 싸우고 투쟁했다. 하지만 이제는 더 이상 원하지 않는 것 같다"며 은퇴를 발표했다.

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디 애슬래틱은 '34세의 카세미루와 35세의 다닐루는 브라질의 모든 월드컵 경기에 출전하며 A매치 출전 기록을 각각 91경기와 75경기로 늘렸다. 네이마르는 종아리 부상에서 회복한 뒤 조별리그 마지막 경기에서 2023년 10월 이후 처음으로 대표팀 경기에 모습을 드러냈다. 네이마르는 A매치 130경기를 끝으로 브라질과의 인연이 '끝났다'고 말했다'고 언급했다.

AP연합뉴스

안첼로티 감독은 이어 "우리는 새롭게 합류할 수 있는 선수들을 지켜볼 것이다. 2030년 월드컵을 겨냥한 것이라고 딱 잘라 말하지는 않겠지만, 우리의 첫 번째 목표인 2028년 코파 아메리카에서 즉시 경쟁력을 발휘할 수 있는 선수들을 찾을 것"이라며 대대적인 세대교체를 선언했다.

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"26명 전체를 바꿀 것이라고 말하는 것은 아니다. 이름을 하나 대자면 마르퀴뉴스처럼 우리 팀의 작업을 계속 이어갈 수 있는 몇몇 중요한 선수들은 유지할 것이다. 마르퀴뉴스 같은 선수들이 남아 우리 작업의 연속성을 보여주는 신호를 주는 것이 중요하다고 생각한다. 하지만 기본 아이디어는 변화를 주고 새로운 세대를 이끌어내는 것"이라고 덧붙였다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com