'한국전 월드컵 대역전패' 韓도 없는 초대박 이적 대성공...이적료 500억에 뉴캐슬 주전 입성

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[스포츠조선 김대식 기자]월드컵에서 한국한테 자존심을 구겼던 체코가 큰 이적이 터졌다.

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영국 디 애슬래틱은 31일(한국시각) '뉴캐슬 유나이티드가 SC 브라가의 골키퍼 루카시 호르니체크 영입 완료를 눈앞에 두고 있다. 호르니체크의 이적료는 바이아웃 금액인 3000만유로(약 497억원)이며, 24세인 그의 이적 협상이 마무리 단계에 접어듦에 따라 뉴캐슬은 현재 포르투갈 구단과 지불 조건에 대해 협상을 진행 중'이라고 보도했다.

디 애슬레틱은 '닉 포프의 후계자를 찾던 뉴캐슬에게 이번 여름 새로운 골키퍼 영입은 최우선 과제였다. 뉴캐슬은 사우샘프턴에서 임대해 온 에런 램스데일의 완전 영입 옵션을 행사하지 않았고, 대신 랭스로부터 20세의 에웬 자우엔을 영입했다. 지난 6월 뉴캐슬이 제임스 트래포드에 대한 관심을 다시 타올랐다고 보도했으나, 이후 리즈 유나이티드가 맨체스터 시티의 이 골키퍼와 4000만파운드(약 774억원) 규모의 계약에 합의했다'며 뉴캐슬이 호르니체크를 영입하게 된 과정을 상세히 설명했다.

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호르니체크는 체코 클럽 파르두비체의 연령별 유스팀에서 10년을 보낸 뒤 2019년 임대 신분으로 브라가에 처음 합류했다. 브라가에서 주전 입지를 다지기까지 오랜 시간이 걸렸지만 2024~2025시즌에 주전으로 등극하는데 성공했다.

덕분에 호르니체크는 지난 5월 체코 국가대표팀에 데뷔했으며, 이번 여름 2026년 북중미월드컵에 출전할 26인의 최종 명단에 이름을 올렸으나 팀이 조별리그에서 탈락하면서 경기에 출전하지는 못했다. 조별리그 1차전 한국전 1대2 패배를 벤치에서 지켜본 선수다.

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체코는 이번 대회에서 한국보다 실망스러운 성적을 거뒀다는 평가를 받았지만 프리미어리거 선수를 또 배출하는데 성공했다. 한국은 현재로서는 다음 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰는 한국인 선수가 없을 가능성이 높다.

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월드컵에서 뛰지 못했지만 호르니체크는 브라가에서 보여준 확실한 활약 덕분에 뉴캐슬로 이적하는데 성공했다. 호르니체크는 곧바로 뉴캐슬의 주전으로 도약할 가능성이 높다.

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디 애슬래틱은 '이번 이적이 성사될 경우, 그는 향후 24시간 내에 에디 하우의 후임으로 발표될 예정인 마티아스 야이스레 신임 뉴캐슬 감독 밑에서 뛰게 된다'고 전했다.