[오피셜]'韓 축구 에이스' 이강인, 결국 명단에 이름 없었다...'병역 문제'로 한국 잔류, 마침내 스톡홀름행 불발 "맨유전 출전 명단 제외"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드의 프리시즌 두 번째 친선 경기 소집 명단에 이강인의 이름은 없었다.

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아틀레티코는 31일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '맨체스터 유나이티드와의 경기 출전을 위해 소집된 선수 명단'이라고 선수 명단을 공식 발표했다.

아틀레티코는 1일 오후 10시 스웨덴 솔나의 스트로베리 아레나에서 맨체스터 유나이티드와 프리시즌 친선 경기를 벌인다. 앞서 헤타페와 프리시즌 첫 친선 경기를 치른 아틀레티코는 스웨덴 스톡홀름으로 이동해 두 번째 경기를 소화한다. 이번 친선전 이후 아틀레티코는 내한 일정을 소화한다. 9일 서울월드컵경기장에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 강호인 맨체스터 시티와 프리시즌 경기를 치를 예정이다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

이번 명단에는 골키퍼 얀 오블락을 비롯해 호세 히메네스, 마테오 루제리, 코케, 모르텐 히울만, 아데몰라 루크먼 등이 이름을 올렸다. 훌리안 알바레스, 알렉스 바에나, 줄리아노 시메오네, 마르코스 요렌테 등은 2026년 북중미월드컵 여파로 인해 늦어진 휴가로 명단에 포함되지 못했다.

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이강인의 이름도 없었다. 이강인은 25일 공식 발표 이후에도 아직까지 구단에 합류하지 못하고 있다. 스페인 매체 카네다 세르는 '이강인의 합류 예정일은 아직 정해지지 않았다. 병역 의무 면제와 관련된 행정적 절차로 인해 자국 정부의 승인을 받아야 하기 때문이다. 현재 한국에 머물며 해당 행정 절차를 처리 중이다'고 밝혔다. 병역 문제로 인해 마드리드로 쉽게 출국할 수 없었다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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이번 맨유전에 이강인이 포함되지 못하며, 결국 이강인은 한국에서 아틀레티코 선수단에 합류할 것으로 예상된다. 문도 데포르티보는 '이강인은 의무 군 복무 관련 법규 때문에 스페인으로 건너가 팀에 합류하기 위해 한국 정부의 허가를 기다리고 있다. 시간이 흐를수록 아틀레티코 마드리드의 새 영입 선수가 마드리드에서 팀에 합류할 가능성은 점점 줄어들고 있다. 서울에서 열리는 프리시즌 투어에서 팀에 합류할 것으로 예상하고 있다'고 전했다.

아틀레티코로서는 차기 시즌 에이스 역할을 맡아줘야 하는 이강인의 합류가 늦어지는 점이 마냥 긍정적일 수는 없다. 전술 적응, 체력 훈련 등 아틀레티코의 본격적인 훈련을 일찍부터 소화하지 못한다면 시즌 계획에도 차질이 생길 수 있다. 이를 최소화하기 위해 원격으로라도 관리에 돌입했다고 알려졌다. 아틀레티코는 피트니스 코치, 영양사 등 구단 스태프를 통해 이강인을 위한 맞춤 계획을 전달했다. 이강인은 한국에서 전달받은 내용을 토대로 최적의 몸 상태를 유지하기 위해 훈련 중인 것으로 보인다.

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이강인의 아틀레티코 첫 합류 장소가 사실상 한국이 될 것으로 보인다. 아틀레티코의 프리시즌 일정을 전부 함께하지 못하는 것은 아니지만, 한국에서 이뤄지는 첫 만남에 대한 커질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com