[오피셜]'우크라 손흥민' 돌아온다! 1730억원 도핑 문제아→4년 출전 정지 끝, 첼시 복귀 확정...무드리크 "가장 힘든 시간이었다", 첼시는 전폭적 지원 약속

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[스포츠조선 박찬준 기자]'우크라이나의 네이마르'가 마침내 그라운드로 돌아온다.

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4년의 자격정지를 받았던 미하일로 무드리크(첼시)의 복귀가 확정됐다. 잉글랜드축구협회(FA)는 지난달 31일(이하 한국시각) '무드리크의 반도핑 징계 절차가 세계반도핑기구(WADA)의 동의 아래 지난 30일 합의로 종결됐다'고 발표했다.

첼시 역시 1일 공식 채널을 통해 'FA가 무드리크와 관련된 도핑 규정 위반 혐의 조사 절차를 종결했다고 발표한 것을 인지하고 있다' '처음부터 이번 일은 무드리크에게 직업적으로나 개인적으로나 매우 힘든 시기였으며, 이제 이 문제가 종결되어 그가 다시 축구계로 복귀할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다'고 발표했다.

무드리크는 자신에게 제기된 반도핑 규정 위반을 수용했고, 합의일 기준으로 이미 소화한 기간과 같은 자격정지 처분을 받아 출전 정지 징계에서 해제됐다.

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무드리크는 2024년 9월 '약물의 덫'에 걸렸다. 금지약물 멜도니움이 검출됐다. 무드리크가 복용한 멜도니움은 테니스 스타 마리아 샤라포바가 복용해 논란이 된 약물이다. 산소를 아껴 사용하고 새로운 신체적 스트레스에 대비해 에너지를 빠르게 회복할 수 있도록 도와준다. 동유럽에서 널리 사용됐으며, 2016년부터 세계반도핑기구(WADA)의 금지 약물 목록에 포함됐다.

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이후 FA는 같은 해 12월 임시 자격정지 처분을 내렸다. 무드리크는 11월 말부터 경기에 나서지 못했다. 첼시는 'FA가 정기적인 소변 검사에서 이상 소견이 있는 무드리크에게 연락했다고 밝힌다'고 했다. 이어 첼시는 '첼시와 무드리크는 FA의 테스트 프로그램을 전적으로 믿는다. 무드리크를 포함한 모든 선수들이 정기적으로 테스트를 받는다. 하지만 무드리크가 금지된 약물을 의도적으로 사용한 적이 없다는 걸 확실하게 확인했다. 무드리크와 구단은 이제 관련 당국과 협력해 양성 반응을 초래한 원인을 규명할 것'고 덧붙였다.

무드리크도 개인 SNS를 통해 'FA에 제공한 샘플에 금지 약물이 포함되어 있다는 통보받았다. 하지만 나는 고의로 금지 약물을 사용하거나 규칙을 위반한 적이 없으며, 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는지 조사하기 위해 팀과 긴밀히 협력하고 있다. 정말로 큰 충격이었다'며 '내가 잘못한 것이 없다는 것을 알고 있으며 곧 경기장으로 돌아올 것이라는 희망을 갖고 있다. 지금은 진행 과정의 비밀로 해야 해서 더 이상 설명할 수 없지만, 최대한 빨리 말하겠다'고 했다.

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FA는 지난해 6월 무드리크를 반도핑 규정 위반 혐의로 기소했다. 1월 독립 규제위원회는 무드리크의 위반을 인정해 '4년 자격정지'를 부과했다. 이에 무드리크는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소했고, 항소 절차가 진행되는 사이 WADA의 기술 문서 기준이 변경됐다. FA에 따르면 해당 기준은 소급 적용되지는 않지만, 무드리크의 당시 샘플이 현재 기준으로 채취됐다면 반도핑 규정 위반도 성립하지 않았을 사안이었다. FA와 무드리크는 이 변화와 사건의 다른 정황을 고려해 WADA 동의 아래 항소 절차를 합의로 끝냈다.

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첼시는 2023년 1월 옵션을 포함해 8900만파운드(약 1640억원)에 2001년생의 젊은피 무드리크를 영입했다. 아스널이 공을 들였지만 첼시가 '하이재킹'에 성공했다. 손흥민이 성공 모델이었다. 그러나 무드리크는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 적응이 쉽지 않았다. 첼시에서의 첫 반 시즌, 마수걸이 골도 신고하지 못했다. 무드리크는 EPL에서 15경기에 출전했지만 선발은 7경기에 그쳤다. 출전시간은 655분이었다.

2023~2024시즌 마우리시오 포체티노 감독이 첼시 사령탑에 선임되면서 기대는 더 컸다. 포체티노 감독은 2015년 8월 이적료 2200만파운드(약 410억원)에 23세의 손흥민을 품에 안았다. 손흥민은 2021~2022시즌 아시아 선수 최초 EPL 득점왕에 오르는 등 월드클래스로 성장했다. 그러나 무드리크의 반전은 없었다. 그는 포체티노 감독 시절 EPL에서 31경기에 출전했다. 선발 출전은 18경기였고, 출전시간은 1579분으로 늘어났지만 5골에 만족해야 했다.

무드리크는 엔조 마레스카 감독이 지휘봉을 잡은 2023~2024시즌 설 자리를 잃었다. 그는 7경기 나섰지만 선발 출전은 단 1경기다. 시간은 145분이었다. 설상가상으로 도핑징계까지 걸리며 문제아로 낙인이 찍혔다. 4년 출전 정지 징계로 사실상 은퇴 수순을 밟는 것이 아니냐는 우려가 나왔다.

하지만 무드리크는 극적인 복귀에 성공했다. 약 20개월 만에 다시 축구계로 돌아온 무드리크는 자신의 SNS를 통해 '긴 싸움 끝에 4년 출전 정지 처분이 철회되었으며, 저는 즉시 선수 생활을 재개할 수 있게 되었다"면서 "이 과정이 마침내 마무리되었고, 이제 제 미래를 향해 나아갈 수 있게 되어 감사하게 생각한다'고 기뻐했다. 이어 '제 선수 생활에서 가장 힘든 시기였다. 이 사건이 시작된 이래로 제가 줄곧 주장해 왔듯 저는 고의나 의도적으로 금지 약물을 복용한 적이 결코 없다'며 '항상 공정하게 경쟁하고, 프로정신과 성실함을 바탕으로 선수 생활을 하는 것이 제게는 가장 중요한 가치였다'고 강조했다.

그는 마지막으로 '그동안 변함없는 지지와 믿음을 보내준 가족과 친구들에게 감사의 말씀을 전하고 싶다. 또한 저와 함께해 주신 모든 분들께도 감사의 말씀을 전한다'며 '이제 저는 축구계로 다시 복귀해 매일 열심히 훈련하고, 경기장에서 긍정적인 기여를 하는 데 집중할 것'이라고 강조했다.

첼시는 '무드리크에게 이번 복귀 기회가 얼마나 소중한지 잘 알고 있다. 지금 우리의 최우선 과제는 그가 팀에 다시 적응하고 선수 생활을 재개할 수 있도록 지원하는 것'이라며 '모든 구성원은 이제 무드리크가 완전한 몸 상태를 회복하여 다시 팀에 합류하고 경기장에 복귀할 수 있도록 돕기를 기대하고 있다'고 전했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com