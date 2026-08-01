유럽 보이콧+내부 반발에 백기 들었다...'돈미새' 인판티노가 추진한 월드컵 민영화 계획 결국 무산, FIFA 최고운영자도 "우리 프로젝트 아니었어"

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[스포츠조선 박찬준 기자]월드컵 지분을 매각하려는 국제축구연맹(FIFA)의 계획이 결국 무산되는 분위기다.

1일(한국시각) 미국 뉴욕포스트는 '민간 투자자들에게 FIFA의 상업적 권리 지분 일부를 매각하려던 잔니 인판티노 회장의 계획이 전 세계 축구 관계자들의 반발과 고위층 내부의 균열로 전면 백지화됐다'고 보도했다.

최근 인판티노 회장은 '상업 성과를 내고 대회 운영을 전담할 새 영리 법인 'FIFA 포워드 엔터프라이즈'(FFE)를 설립하겠다'는 뜻을 전했다. FFE의 규모는 200억 달러(약 28조8000억원)에 달한다. FIFA는 월드컵을 비롯한 자체 대회의 상업, 이벤트 운영을 FFE에 맡기고 지분 매각을 통해 올해 최대 42억달러(약 6조원)를 조달하겠다는 구상을 밝혔다.

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이번 거래는 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생 조슈아 쿠슈너가 이끄는 벤처캐피털 '스라이브 캐피털'이 주도하고, JP모건이 자문을 맡을 예정이었다. 인판티노 회장은 211개 회원국 축구협회에 서한을 보내 오는 9월 19일까지 이 같은 계획을 지지하면 각 협회에 4천만 달러(580억원)를 지급하겠다고 제안하기도 했다.

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이 제안이 알려지자 곧바로 축구계의 반발이 쏟아졌다. 축구계에서 가장 영향력이 센 유럽 국가들의 반발이 거셌다. 유럽 국가들은 월드컵을 비롯한 FIFA가 주관하는 모든 대회를 보이콧하기로 했다.

유럽축구연맹(UEFA)은 성명을 내고 "우리는 FIFA가 월드컵과 기타 FIFA 대회의 소유권 지분을 민간 투자자들에게 이전하려는 제안을 만장일치로 단호하게 거부한다"며 "해당 제안이 전면 철회되고, FIFA가 향후 거버넌스(소유·경영 구조)나 대회 운영권을 민간 소유에 개방하지 않겠다는 구속력 있는 약속을 하지 않을 경우 어떤 UEFA 소속 국가 대표팀도 FIFA 주관 대회에 참가하지 않을 것"이라고 밝혔다.

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유럽 55개국을 회원으로 둔 UEFA는 2024∼2025시즌 한 해에만 유럽 최고 수준의 클럽 대회를 통해 44억 유로(약 7조2천억원)의 수익을 올릴 정도로 강력한 상업적 영향력을 지니고 있다. 현재 남녀 축구 세계랭킹 10개국 가운데 각각 6개국이 UEFA 소속일만큼, 유럽 국가들이 국제 축구에서 차지하는 위상이 높기에 유럽 국가들이 월드컵에 불참한다면 FIFA로서는 흥행에 큰 타격을 입을 수밖에 없다. 유럽 국가들이 빠진다면 당장 내년 브라질에서 열릴 예정인 2027 여자 월드컵도 차질이 불가피할 것으로 보인다.

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UEFA는 "월드컵은 투자 상품으로 취급될 수 없으며, 월드컵의 어떤 부분도 민간 투자자에게 넘길 수는 없다"며 "월드컵은 매물이 아니다"라고 강조했다. 인판티노 회장을 겨눠 "이번 일은 단순히 리더십의 심각한 실패가 아니라, 세계 축구의 수호자로서 FIFA가 져야 할 책임을 스스로 포기한 것"이라고도 꼬집었다. UEFA는 마지막으로 "외부 투자자들이 FIFA 대회의 소유권 지분을 갖게 되는 순간, 축구는 영원히 바뀐다. 상업적 수익은 영구적인 의무가 되고, 투자자들의 기대는 날마다 FIFA를 압박하게 될 것"이라고 경고했다.

북중미와 아시아 축구계 역시 거세게 반발하며 반대 행렬에 동참했다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 산하 41개 회원국은 회의를 열고 매각 제안을 거부했다. 다만 UEFA처럼 월드컵 보이콧을 위협하는 수준까지 나아가지는 않았다. CONCACAF는 성명을 통해 "제안을 둘러싼 적법한 절차의 부재, 인위적으로 짧게 설정된 마감 기한, 관련 거버넌스 기구의 검토 및 승인 누락 등에 깊은 우려를 표한다"며 "이번 논의를 통해 투명성과 적절한 지배구조 확립이 필요하다는 점을 확인했으며, 이에 따라 제안을 거부한다"고 밝혔다.

아시아축구연맹(AFC) 역시 인판티노 회장의 일방적인 소통 방식을 강도 높게 비판하며 제안을 검토할 충분한 시간을 촉구했다. 셰이크 살만 빈 에브라힘 칼리파 AFC 회장은 47개 회원국에 보낸 서한에서 "대륙별 연맹의 전폭적인 지지 없이는 이 제안이 결코 성공할 수 없다"고 주장했다.

살만 회장은 "AFC는 FIFA가 이 제안을 대중에 공개하기 전 어떠한 협의도 거치지 않은 점에 큰 우려와 실망을 표한다"며 "잠재적 파장에 대한 지배구조, 재무, 법률 분석 자료도 전혀 받지 못한 것은 전적으로 용납할 수 없는 일"이라고 규탄했다. 이어 "FIFA의 일방적인 행보는 연대와 협력, 투명성이라는 대륙별 축구의 근간을 훼손하는 것으로 보여 깊이 우려된다"고 지적했다.

후폭풍은 이어졌다. 인판티노 회장의 오른팔 마저 사임했다. 카를로스 코르데이로 FIFA 회장 선임 고문은 월드컵 지분 매각 추진에 항의해 자리에서 물러났다. 코르데이로 고문은 사임 성명에서 이번 계획을 "축구에 나쁜 거래"라고 규정하고 "자신은 제안 작성에 관여하지 않았으며 명백히 반대한다"고 밝혔다. 코르데이로 고문은 골드만삭스 부회장과 미국축구협회 부회장을 지낸 인물로 인판티노 회장이 2021년 FIFA의 규제 체계를 현대화하고 세계 축구를 성장시키겠다며 데려왔다.

캡처=AFC 공식 홈페이지

그럼에도 FIFA는 뜻을 굽히지 않았다. 성명을 내고 '모든 회원국 협회가 충분한 정보를 바탕으로 판단할 수 있도록 이번 절차를 계속 추진하겠다'고 했다. '공개적으로 제기된 다양한 의견과 우려를 존중한다'며 '우리는 개방적이고 민주적인 협의 절차를 이어갈 것'이라고 강조했다. 이어 '일부 언론의 부정확한 보도가 당초 예정된 협의 과정을 혼란스럽게 만들었다'고 토로했다.

FIFA는 9월 19일까지 표결을 진행하겠다는 입장이었지만, 계속된 반대 목소리에 결국 고개를 숙이는 모습이다. 케빈 라무르 FIFA 최고운영책임자(COO)도 인판티노 회장의 불투명한 추진 과정에 "기만당했다"며 "이토록 많은 논란과 논쟁을 일으킨 프로젝트는 FIFA의 프로젝트가 아니다. 단 한 사람의 프로젝트"라고 직격했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com