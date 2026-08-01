[오피셜]'韓 축구 에이스' 이강인 'AT마드리드 공식발표' 결국 이름 없다…'병역 문제'→한국 잔류 '맨유 친선 경기 명단 완전 제외'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 채널 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)의 이름은 결국 없었다.

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디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 7월 31일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 스웨덴 스톡홀름에서 열리는 맨유와의 비시즌 친선 경기에 동행할 선수단 명단을 발표했다. 골키퍼 얀 오블락을 비롯해 호세 히메네스, 아데몰라 루크만 등이 이름을 올렸다. '이적생' 모르텐 히울만도 합류했다. 다만, 2026년 북중미월드컵에서 결승전까지 치른 훌리안 알바레즈, 알렉스 바에나 등은 휴식 관계로 제외됐다. 그리고 또 한 명, 아틀레티코 마드리드의 '새 에이스' 이강인의 이름도 없었다. 아틀레티코 마드리드는 지난 25일 이강인 영입을 공식 발표했다. 이강인은 '에이스의 상징' 7번을 달고 뛸 예정이다. 하지만 그는 아직 팀에 합류하지 못했다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

이유가 있다. 앞서 스페인 언론 '문도 데포르티보'는 '이강인은 이제 시간을 다 써버렸다. 이강인은 군 문제 때문에 한국 정부의 허가를 기다리고 있다. 시간이 흐를수록 아틀레티코 마드리드의 새 영입 선수가 마드리드에서 팀에 합류할 가능성은 점점 줄어들고 있다. 서울에서 열리는 비시즌 투어에서 팀에 합류할 것으로 보인다. 서울과 마드리드 간 비행시간이 이미 14시간이나 걸리는 점을 고려할 때, 아틀레티코 마드리드는 그가 유럽으로 갔다가 이틀 만에 다시 한국으로 돌아가는 것은 터무니없는 일이라고 생각한다'고 했다. 이강인은 2023년 열린 항저우아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다. 군 복무 대신 4주간 기초 군사 훈련을 받고 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

아틀레티코 마드리드에 합류하지 못한 이강인은 개인 훈련에 집중하는 모습이다. 그는 지난달부터 FC서울 훈련장인 구리 GS챔피언스파크에서 개인 훈련을 하고 있다. 7월 26일엔 서울월드컵경기장에서 열린 서울과 울산 HD의 '하나은행 K리그1 2026'을 '직관'하기도 했다. 이강인은 경기 뒤 조영욱 정승원(이상 서울) 이동경 이재익(이상 울산) 등과 반갑게 인사를 나누기도 했다.

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한편, 아틀레티코 마드리드는 다음달 9일 서울월드컵경기장에서 열리는 맨시티(잉글랜드)와의 격돌한다. 이강인은 이에 맞춰 팀에 합류할 것으로 보인다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com