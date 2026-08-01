'현대컵 조3위 추락' 김상식의 베트남, 슈팅수 15대7 맹공에도 싱가포르와 0-0 무승부 '20경기 무패만 만족'..."긍정적인 부분 찾기 어려워"

'현대컵 2연패 적신호' 김상식의 베트남, 슈팅수 15대7 맹공에도 싱가포르와 0-0 무승부 '조3위 추락'..."긍정적인 부분 찾기 어려워"

AFP 연합뉴스

사진캡처=베트남축구연맹

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[스포츠조선 박찬준 기자]김상식 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 아쉬운 무승부를 거뒀다.

베트남은 지난달 31일(이하 한국시각) 베트남 하노이 미딩국립경기장에서 열린 싱가포르와의 '2026년 아세안(ASEAN) 챔피언십 현대컵' 조별리그 A조 2차전 경기에서 0대0 비겼다. 1승1무를 기록한 베트남은 승점 4점에 머물렀다.

2년마다 열리는 현대컵은 동남아 축구 최강을 가리는 대회로, '동남아의 월드컵'으로 불린다. 과거 스즈키컵, 미쓰비시컵 등으로 불렸고 30주년을 맞아 타이틀 스폰서가 현대로 바뀌었다.

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베트남은 1차전에서 동티모르를 7대0으로 대파하며 기분 좋게 출발했다. 기세를 이어가려던 베트남은 홈에서 공격적으로 경기를 운영하며 상대를 몰아붙였다. 슈팅 횟수에서 15대7로 두 배 이상 앞섰다. 하지만 골 결정력이 발목을 잡았다.

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전반 중반 호앙득의 강력한 슈팅과 후반 막판 타이록의 슈팅이 골대를 맞고 나온 것이 아쉬웠다. 득점에 실패하며 승리하지 못한 베트남은 A매치 20경기 무패(17승3무)를 이어가는데 만족해야 했다. 이는 베트남 축구 역사상 A매치 최다 경기 연속 무패 기록이다.

사진캡처=베트남축구연맹

베트남은 이날 무승부로 A조 5개 팀 중 3위로 내려 앉았다. 한 경기를 더 치른 싱가포르가 2승1무, 승점 7점으로 조 1위에 올랐고, 2승을 기록 중인 인도네시아가 2위에 자리했다. 현대컵에서는 각조 1, 2위가 준결승에 진출한다. 현재 순위면 조별리그 탈락이다.

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경기 후 김상식 감독은 "싱가포르가 우리의 압박을 잘 빠져나간 것도 있었지만, 공 소유권을 되찾기 위한 압박 자체가 제대로 이뤄지지 않았다"며 "동티모르전 승리 이후 선수들이 다소 들뜬 상태였고, 이번 경기에서는 조급해하면서 침착하게 상황을 풀지 못했다"고 평가했다. 이어 "이번 경기에서 긍정적인 부분을 많이 찾기는 어렵다. 다만 선수들의 투지와 정신력은 칭찬하고 싶다. 비가 오는 날씨에도 많은 팬들이 경기장을 찾아주셨는데 승리로 보답하지 못해 아쉽다"고 했다.

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인도네시아와의 3차전 결과가 중요해졌다. 베트남은 3일 인도네시아 보고르에서 인도네시아와 3차전을 치른다. 귀화 선수들이 대거 제외되기는 했지만. 인도네시아는 까다로운 상대다. 이날 경기에서 승리하지 못할 경우, 조 2위 진입이 쉽지 않아 진다. 베트남 입장에서는 사활을 걸어야 하는 경기다.

김 감독은 2024년 베트남 대표팀 사령탑으로 부임해 2024년 ASEAN 챔피언십 우승을 달성하며 국민적 영웅에 등극했다. 2027년 아시안컵 본선 진출도 조기에 확정하는 등 성공 가도를 달리며 베트남 현지에서 '제2의 박항서' 열풍을 일으키고 있다. 이번 대회를 통해 2연패에 도전한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com