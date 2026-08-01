"두 번째 승리 거둘 것!" 손흥민, '레전드' 토마스 뮐러와 정면충돌 예고…MLS '꼭 봐야 할 경기' 주목할 선수 선정

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[스포츠조선 김가을 기자]'올스타전 MVP' 손흥민(LA FC)이 '레전드' 토마스 뮐러(밴쿠버)와 정면충돌한다.

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LA FC는 2일 오전 8시 30분(이하 한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 밴쿠버 화이트캡스와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 19라운드 원정경기를 치른다.

MLS 서부 콘퍼런스 우승 경쟁을 다투는 팀끼리의 '빅 매치'다. 1일 현재 1위 밴쿠버(10승3무3패·골득실+21), 2위 LA FC(10승3무5패·+16), 3위 새너제이 어스퀘이크스(10승3무4패·15)까지 세 팀이 승점 33을 쌓으며 치열한 선두 경쟁을 벌이고 있다. 다만, 밴쿠버가 경기를 덜 치른 상태다.

뜨거운 관심이 벌어지는 한 판. 두 팀의 분위기는 180도 다르다. LA FC는 2026년 북중미월드컵 휴식기 이후 치른 3경기에서 10골-1실점을 기록하며 연승 행진을 펼치고 있다. 손흥민은 개막 이후 13경기에서 무득점으로 흔들렸으나, 월드컵 휴식기 이휘 3경기 연속골(3골-1도움)을 터뜨렸다. 드니 부앙가 역시 최근 3경기에서 4골-1도움으로 폭발하며 득점왕 경쟁에 다시 뛰어들었다. 반면, 밴쿠버는 최근 리그 2경기에서 1무1패로 다소 주춤하다.

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이번 경기는 손흥민과 뮐러의 대결로도 눈길을 끈다. MLS도 공식 계정을 통해 19라운드에서 '꼭 봐야 할 경기' 중 하나로 두 팀의 대결을 꼽으면서 주목할 선수로 뮐러와 손흥민을 포함했다.

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둘은 지난해 11월 열린 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 준결승에서 MLS 진출 이후 처음 대결했다. 당시 LA FC는 연장까지 2대2로 맞섰지만 승부차기에서 3-4로 져 시즌을 마감했다. 손흥민은 두 골을 넣으며 경기를 연장전으로 끌고 갔으나 이어진 승부차기에선 실축하며 팀 패배를 막지 못했다. 뮐러는 선발 출전해 연장전이 시작될 때 교체됐다.

한편, 둘은 최근 열린 MLS 올스타전에서 한 팀으로 뛰었다. MLS 올스타로 뽑혀 멕시코 리그(리가 MX) 올스타팀과 붙었다. 손흥민은 주장 완장을 차고 선발 출전해 35분만 뛰고서도 두 골을 넣어 MLS 올스타팀의 4대3 승리에 앞장섰다. 경기 MVP에도 선정됐다. 뮐러는 후반 18분 교체 투입돼 둘이 나란히 뛰지는 못했다. 당시 뮐러는 "손흥민이 선수 생활 중 나를 상대로 거둔 승리가 한 번으로 남았으면 좋겠다"고 했다. 손흥민은 "두 번째 승리는 이번에 나올 것"이라고 받아쳤다. 뮐러가 언급한 한 번의 승리는 2018년 러시아월드컵 조별리그 최종전에서 한국이 손흥민의 쐐기 골로 독일을 2대0으로 누른 것이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com