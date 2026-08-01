독일도 놀랐다! '빅리그 GK 탄생' 제주 특급 유망주 허재원, '레바뮌' 바이에른 뮌헨 전격 임대...獨유력지 '한국인 유망 GK의 놀라운 바이에른 이적'

사진캡처=바이에른 뮌헨 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]독일도 놀랐다.

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제주SK는 지난달 31일 공식 채널을 통해 '구단 산하 유소년 출신 골키퍼 허재원(18)이 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨으로 이적한다'고 발표했다. 제주는 '허재원이 2027년 1월까지 바이에른에서 6개월간 임대로 활동한다'며 '일정 조건이 총족되면 완전 이적 조항까지 발동되는 옵션이 포함된 계약을 체결했다'고 전했다.

바이에른 역시 공식 홈페이지를 통해 '바이에른 캠퍼스에 새로운 얼굴이 합류했다. 골키퍼 허재원이 제주를 떠나 구단 아카데미에 6개월 임대로 합류하며, 앞으로 U-19 팀 골키퍼 그룹의 일원으로 활약하게 된다'고 전했다.

허재원은 제주가 애지중지 키운 유망주다. 1m94, 83kg의 압도적인 피지컬과 동물적인 반사신경을 자랑하는 허재원은 지난해 제주SK U-18팀 소속으로 2025년 U-17 월드컵 최종 명단 승선하며 주가를 높였다. 2026시즌을 앞두고 제주SK와 준프로 계약까지 체결했다.

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일찌감치 잠재력을 인정받은 허재원은 1월 제주의 전폭적인 지원 속 바이에른에서 위탁 교육을 받았다. 이어 'FC바이에른 월드스쿼드 2026' 명단에 이름을 올리며 주목을 받았다. 'FC 바이에른 월드스쿼드'는 '세계 최고의 명문' 중 하나인 바이에른 뮌헨이 전 세계 19세 이하 유망주를 선발해 훈련, 경기, 문화 교류를 함께 진행하는 국제 육성 프로그램이다.

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'FC바이에른 월드스쿼드 2026'는 2021년부터 운영됐으며 선발된 선수들은 독일과 해외에서 훈련과 친선경기를 통해 성장하는 글로벌 육성 프로젝트다. 실제 다수의 참가자들이 프로팀 계약에 성공한 사례가 있어 유망주들에게는 글로벌 등용문으로 자리매김하고 있다.

그동안 한국인 유망주가 참가한 적은 있지만, 제주 유소년 출신 선수가 발탁된 건 허재원이 처음이었다. 지난해 제주와 파트너십을 체결한 세계적인 유스 육성 플랫폼 'R&G (Red & Gold Football)' 관계자는 지난해 11월 제주 U-18팀이 참가한 'K리그 아시안 유스 챔피언십 제주 2025'를 관전하며 허재원의 잠재력을 직접 확인했다.

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허재원은 'FC 바이에른 월드스쿼드'의 일원으로 6월부터 훈련을 진행했고, 바이에른 레전드이자 월드 스쿼드 사령탑인 로이 마카이 감독을 비롯한 코칭스태프의 신뢰를 받으며 자신감을 한껏 끌어올렸다. 서울 U-18팀과 영등포공고를 상대로 눈부신 활약을 펼쳤다. 이에 바이에른 측은 두 차례의 소집 훈련 과정에서 보여준 성장 속도와 적응력을 높이 평가하여 허재원에 러브콜을 보냈다. 육성 시스템 구축에 열을 올리고 있는 제주 역시 자체 제작 선수를 위해 길을 열어주기로 했다.

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미하엘 비징거 뮌헨 스포츠 디렉터 겸 유소년 육성 책임자는 "허재원은 파트너 클럽인 제주 출신의 대단히 흥미로운 골키퍼 유망주"라며 "지난 1월 캠퍼스 입단 테스트에서 긍정적인 인상을 남겼고, 이후 월드 스쿼드에서 이를 다시 한번 증명해 냈다. 반년 동안 우리와 함께할 그가 U-19 팀에서 어떻게 발전해 나갈지 매우 기대된다"고 밝혔다.

사진캡처=바이에른 뮌헨 SNS

허재원도 "제주에서 축구를 시작하고 R&G를 통해 뮌헨에서 훈련하며 꿈을 키워왔다. 8월 4일 제주 팬들 앞에서 제주 유니폼과 뮌헨 유니폼을 모두 입고 뛸 수 있다는 것이 정말 특별하다. 저를 키워준 제주에 보답하고, 뮌헨에서도 당당히 경쟁하는 선수가 되겠다"고 소감을 전했다.

조자룡 대표이사는 "허재원의 이적은 우리 유소년 시스템의 가치를 세계가 인정한 것이다. 섬이라는 지리적 한계 속에서도 글로벌 무대로 통하는 길을 만들겠다는 비전이 현실이 되고 있다"고 밝혔다. 구자철 어드바이저도 "제주에서 출발한 선수가 세계 최고의 클럽으로 가는 길이 열렸다. 이것이 바로 R&G 파트너십을 통해 만들고자 했던 경로이며, 허재원은 시작일 뿐"이라고 말했다.

독일 유력지 빌트는 '한국 골키퍼의 놀라운 바이에른 이적'이라는 기사를 통해 허재원의 입단 소식을 전했다. 바이에른행을 앞둔 허재원은 팬들 앞에서 공식 입단식을 진행한다. 4일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 열리는 '아우디 풋볼 써밋 2026' 제주SK와 바이에른 뮌헨 경기에서, 하프타임에 피치 위에서 공식 사이닝 세리머니를 진행한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com