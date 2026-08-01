'워터 페스티벌부터 체험형 이벤트까지' K리그 경기장이 여름 축제로 물든다

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[스포츠조선 박찬준 기자]전국 K리그 경기장이 여름 축제로 물든다.

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무더위가 절정에 이르는 8월, 각 구단은 여름 휴가철을 맞아 다채로운 홈경기 이벤트를 마련했다. 1일부터 8일까지 열리는 K리그 홈경기에서는 워터 페스티벌과 지역 연계 행사, 체험형 이벤트 등 남녀노소가 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 펼쳐질 예정이다.

먼저, 무더위를 시원하게 식혀줄 다양한 워터 페스티벌이 펼쳐진다. 전북은 1일과 8일 서포터즈석에서 워터캐논을 운영하고, 강원은 1일 가변석 및 서포터즈석에 워터캐논을 쏘아 올린다. 포항 역시 1일과 8일 워터캐논 이벤트를 운영하며, 1일에는 광장 버스킹, 8일에는 DJ 공연도 함께 즐길 수 있다.

울산은 2일 워터캐논과 DJ 파티를 결합한 'Blue Bomb 페스티벌'을 개최하고, 제주는 같은 날 '이지봄안과 DAY'와 연계한 워터 카니발을 선보인다.

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8일에는 성남, 파주, 김천, 안양 네 구단에서도 시원한 물놀이 이벤트가 펼쳐진다. 성남은 물놀이 게임을 즐길 수 있는 맥주 축제를 개최하고, 파주는 물풍선 과녁 맞히기와 물총 이벤트를 진행한다. 김천과 안양도 물총을 활용한 다양한 장외 이벤트를 마련해 팬들을 맞이한다.

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지역 기관과 협업한 다양한 행사도 열린다. 충남아산은 1일 대한적십자사와 함께 박세직 선수 홍보대사 위촉식과 의용소방대 CPR 교육 등을 진행하고, 같은 날 충북청주는 충북인삼농협과 함께 참여형 이벤트를 진행한다.

대전은 2일 '골스튜디오 브랜드데이'를 열어 행사 부스와 에스코트 키즈 프로그램 등을 운영하며, 안산은 안산시어린이집연합회와 함께 응급처치 체험과 참여형 장외부스를 마련한다.

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용인은 7일 용인상공회의소와 협력해 '직장인데이'를 개최하고, 직장인 대상 입장권 할인과 자녀 에스코트 키즈 프로그램 등을 운영한다. 부천은 8일 부천시 평생교육과, 스마트도시과와 협업해 시민 참여형 부스를 운영한다.

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남녀노소가 함께 즐길 수 있는 체험형 이벤트도 펼쳐진다. 화성은 1일 어린이 사생대회 등 팬들이 함께 즐길 수 있는 이벤트로 꾸민 '마스 데이'를 진행하고, 천안은 같은 날 PlayONE CUP 통합축구단 창단식을 개최한다.

다음 날인 2일 김포는 여름방학을 맞아 청소년의 날 행사를 진행하고, 전남은 병뚜껑 업사이클링 키링 만들기 등 친환경 체험 프로그램을 마련한다. 경남은 7일 올 시즌 홈 전 경기를 직관한 팬을 대상으로 창단 20주년 기념 서드 유니폼 증정 이벤트를 진행할 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com