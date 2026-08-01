'선두와 승점 3점차' 4위 서울 이랜드, '1위' 부산과 '빅뱅'...선봉은 마침내 터진 까리우스

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 '선두' 부산 아이파크와 격돌한다.

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서울 이랜드는 2일 오후 7시 30분 부산구덕운동장에서 부산과 '하나은행 K리그2 2026' 20라운드 원정 경기를 치른다.

선두권 판도를 뒤흔들 중요한 승부다. 서울 이랜드는 승점 33점(10승3무5패)으로 4위에 자리했다. '선두' 부산을 한 경기 차이로 추격하고 있다. 이번 경기에서 승리하면 승점 36점으로 부산과 동률을 이루며 두 골 차 이상 승리 시 다득점과 득실차에서 앞서 선두까지 노릴 수 있다.

흐름은 좋다. 서울 이랜드는 월드컵 휴식기 이후 치른 리그 3경기에서 9골을 터뜨리며 '공격 본능'을 끌어올렸다. 살아난 득점력을 앞세워 선두 부산을 꺾고 승격 경쟁의 주도권을 가져오겠다는 각오다.

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공격의 선봉에는 지난 19라운드 MVP에 선정된 까리우스가 선다. 사우디 2부 득점왕 출신인 까리우스는 지난 천안전에서 1골-2도움을 기록하며 한국 입성 후 최고의 활약을 펼쳤다. 특히 각도가 거의 없는 상황에서 강력한 슛을 성공시키며 존재감을 드러냈고 날카로운 크로스와 정확한 패스로 두 차례 도움까지 기록했다.

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까리우스는 "항상 팀에 도움이 돼야 한다는 생각이 있었는데 지난 경기에서 팀의 승리에 기여할 수 있어서 기뻤고 자신감도 많이 생겼다"고 말했다. 이어 "부산전은 선두권 경쟁에 있어 결정적인 경기다. 우리가 꿈꾸는 목표를 위해 반드시 승리해야 한다. 팬들의 응원은 늘 큰 도움이 된다. 최선의 노력을 다해 마지막에는 선수들과 팬이 다 같이 웃을 수 있는 시즌을 만들겠다"며 각오를 밝혔다.

경기 다음날 김천상무 입대를 앞둔 변경준도 마지막 원정길에 오른다. 4년간 서울 이랜드 유니폼을 입고 120경기에서 25골-14도움을 기록한 변경준은 끝까지 승리를 위해 모든 것을 쏟아붓겠다는 각오다.

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'신성' 안주완의 활약도 기대를 모은다. 안주완은 지난 천안전에서 만 17세 3개월 10일의 나이로 K리그 역대 최연소 득점 신기록을 작성하며 화제를 불러 일으켰다. 데뷔골의 기세를 이어 다시 한 번 골 사냥에 나선다.

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선두를 향한 승격 경쟁의 분수령에서 서울 이랜드가 부산을 꺾고 순위표를 뒤집을지. 이번 라운드 최고의 빅매치다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com