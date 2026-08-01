"그때 이강인 있었잖아!" 日 분노의 '설욕' 다짐…오이와 고 감독 "한국 이길 준비돼 있다→지난 대회 아쉬움 씻고 싶다"

[스포츠조선 김가을 기자]오이와 고 일본 아시안게임 대표팀 감독이 대한민국에 도전장을 내밀었다.
일본축구협회는 7월 31일 공식 채널을 통해 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 나설 최종 명단을 발표했다. 일본은 이번 대회에서 태국-키르기스스탄-홍콩과 A조에서 격돌한다.
이번 대회 남자 축구는 올림픽과 마찬가지로 23세 이하(U-23)로 출전 선수의 나이를 제한한다. 대신 팀당 최대 3명까지 와일드 카드(24세 이상 선수)로 뽑을 수 있다. 하지만 일본은 제한 연령보다 두 살 아래인 21세 이하(U-21) 선수들로만 대표팀을 채웠다. 와일드 카드도 뽑지 않았다. 해외파 역시 단 4명에 불과하다. 일본 J리그 소속 16명, 대학생 선수 3명이 이름을 올렸다. 2028년 LA 올림픽을 정조준하는 셈이다.
일본 언론 '도스포웹'은 '오이와 감독이 선수 발표 기자회견에 참석했다. 그는 내년 3월부터는 2028년 LA 올림픽을 목표로 하는 팀과 A대표팀을 동시 지휘한다. 오이와 감독은 이와 같은 결정이 나온 뒤 처음으로 기자회견에 나섰다. 그는 최대 라이벌로 꼽히는 한국전 복수심에 불타고 있다. 2023년 열린 항저우 대회에서 한국에 패했다'고 보도했다.
오이와 감독은 "당시(2023년)에는 이강인(아틀레티코 마드리드)이 있었다. 개인 능력은 연령대별로 2~3세 차이만 있어도 엄청난 차이가 있다. 팀이 수행하는 공격·수비 포지션 과제와 경기장 어디에서 축구를 할지 등을 선수들이 확실히 표현한다. 해외파 선수들이 강한(선수가 있는) 한국을 이길 준비가 되어 있다. 팀 전력을 강화해 대회에 임하고, 지난 대회의 아쉬움을 씻어내고 싶다"고 말했다.
오이와 감독은 2021년 12월 일본 U-21 대표팀 지휘봉을 잡았다. 2024년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 우승해 2024년 파리올림픽 본선 진출권을 획득했다. 파리올림픽에서는 와일드카드 없이 8강 진출을 이뤄냈다. 지난 1월 역시 U-21 대표팀을 이끌고 출전한 AFC U-23 아시안컵에서 대회 2연패를 이뤘다.
한편, 일본은 아시안게임에서는 2010년 광저우 대회 이후 16년 만의 우승을 노린다. '도스포웹'은 '한국에 대한 복수라는 의미에서 U-21 일본 대표로 출전한 지난 1월 U-23 아시안컵 준결승에서 한국을 이겼다. 그럼에도 자신이 마지막으로 지휘하게 될 아시안게임에서 잘 마무리하고 싶다는 의지는 강한 듯하다'고 덧붙였다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
◇2026년 아이치-나고야 아시안게임 일본 대표팀 최종 명단(23명)
GK=피사노 알렉산드르 코토 호리오(나고야 그램퍼스), 고바야시 마사타카(마츠모토 야마가), 아라키 루이(감바 오사카)
DF=우메키 레이(이마바리), 고스기 케이타(프랑크푸르트·독일), 츠치야 카이토(후쿠시마 유나이티드). 이치하라 리온(AZ 알크마르·네덜란드), 나가노 슈토(도쿄), 모리 소이치로(파지아노 오카야마), 사토 미히로(알비렉스 니가타), 오카베 타리크카나이 하야토(토요대)
MF=이시와타리 넬슨(신트 트라위던·벨기에), 야스다 켄신(V-바렌 나가사키), 이시이 히사츠구(쇼난), 오제키 유토(카와사키 프론탈레), 나카지마 요타로(산프레체 히로시마), 시마모토 유다이(시미즈 에스펄스)
FW=후루야 슈스케(도쿄 국제대), 은와디케 우체브라이언 세오(올보르 BK·덴마크), 후쿠나가 유야(교토 산업대), 요코야마 유메키(세레소 오사카), 미치와키 유타카(이와키), 이시바시 세나(쇼난 벨마레)