"그때 이강인 있었잖아!" 日 분노의 '설욕' 다짐…오이와 고 감독 "한국 이길 준비돼 있다→지난 대회 아쉬움 씻고 싶다"

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사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]오이와 고 일본 아시안게임 대표팀 감독이 대한민국에 도전장을 내밀었다.

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일본축구협회는 7월 31일 공식 채널을 통해 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 나설 최종 명단을 발표했다. 일본은 이번 대회에서 태국-키르기스스탄-홍콩과 A조에서 격돌한다.

이번 대회 남자 축구는 올림픽과 마찬가지로 23세 이하(U-23)로 출전 선수의 나이를 제한한다. 대신 팀당 최대 3명까지 와일드 카드(24세 이상 선수)로 뽑을 수 있다. 하지만 일본은 제한 연령보다 두 살 아래인 21세 이하(U-21) 선수들로만 대표팀을 채웠다. 와일드 카드도 뽑지 않았다. 해외파 역시 단 4명에 불과하다. 일본 J리그 소속 16명, 대학생 선수 3명이 이름을 올렸다. 2028년 LA 올림픽을 정조준하는 셈이다.

사진=AP 연합뉴스

일본 언론 '도스포웹'은 '오이와 감독이 선수 발표 기자회견에 참석했다. 그는 내년 3월부터는 2028년 LA 올림픽을 목표로 하는 팀과 A대표팀을 동시 지휘한다. 오이와 감독은 이와 같은 결정이 나온 뒤 처음으로 기자회견에 나섰다. 그는 최대 라이벌로 꼽히는 한국전 복수심에 불타고 있다. 2023년 열린 항저우 대회에서 한국에 패했다'고 보도했다.

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오이와 감독은 "당시(2023년)에는 이강인(아틀레티코 마드리드)이 있었다. 개인 능력은 연령대별로 2~3세 차이만 있어도 엄청난 차이가 있다. 팀이 수행하는 공격·수비 포지션 과제와 경기장 어디에서 축구를 할지 등을 선수들이 확실히 표현한다. 해외파 선수들이 강한(선수가 있는) 한국을 이길 준비가 되어 있다. 팀 전력을 강화해 대회에 임하고, 지난 대회의 아쉬움을 씻어내고 싶다"고 말했다.

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오이와 감독은 2021년 12월 일본 U-21 대표팀 지휘봉을 잡았다. 2024년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 우승해 2024년 파리올림픽 본선 진출권을 획득했다. 파리올림픽에서는 와일드카드 없이 8강 진출을 이뤄냈다. 지난 1월 역시 U-21 대표팀을 이끌고 출전한 AFC U-23 아시안컵에서 대회 2연패를 이뤘다.

한편, 일본은 아시안게임에서는 2010년 광저우 대회 이후 16년 만의 우승을 노린다. '도스포웹'은 '한국에 대한 복수라는 의미에서 U-21 일본 대표로 출전한 지난 1월 U-23 아시안컵 준결승에서 한국을 이겼다. 그럼에도 자신이 마지막으로 지휘하게 될 아시안게임에서 잘 마무리하고 싶다는 의지는 강한 듯하다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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◇2026년 아이치-나고야 아시안게임 일본 대표팀 최종 명단(23명)

GK=피사노 알렉산드르 코토 호리오(나고야 그램퍼스), 고바야시 마사타카(마츠모토 야마가), 아라키 루이(감바 오사카)

DF=우메키 레이(이마바리), 고스기 케이타(프랑크푸르트·독일), 츠치야 카이토(후쿠시마 유나이티드). 이치하라 리온(AZ 알크마르·네덜란드), 나가노 슈토(도쿄), 모리 소이치로(파지아노 오카야마), 사토 미히로(알비렉스 니가타), 오카베 타리크카나이 하야토(토요대)

MF=이시와타리 넬슨(신트 트라위던·벨기에), 야스다 켄신(V-바렌 나가사키), 이시이 히사츠구(쇼난), 오제키 유토(카와사키 프론탈레), 나카지마 요타로(산프레체 히로시마), 시마모토 유다이(시미즈 에스펄스)

FW=후루야 슈스케(도쿄 국제대), 은와디케 우체브라이언 세오(올보르 BK·덴마크), 후쿠나가 유야(교토 산업대), 요코야마 유메키(세레소 오사카), 미치와키 유타카(이와키), 이시바시 세나(쇼난 벨마레)