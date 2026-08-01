이럴 수가! '반전의 반전' 아스널 웃는다…개인 조건에 합의→비니시우스 주니오르 영입 위해 거액 제시 계획

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[스포츠조선 김가을 기자]반전의 반전이다. 비니시우스 주니오르가 결국 레알 마드리드(스페인)를 떠나 아스널(잉글랜드)로 이적한다는 소식이다.

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영국 언론 '더선'은 1일(이하 한국시각) '아스널이 비니시우스와 개인 조건에 합의했다. 아스널은 비니시우스 영입을 위해 거액의 이적료를 제시할 계획이다. 비니시우스는 레알 마드리드와의 계약이 1년 남았다. 비니시우스 대리인은 구단과 협상을 진행 중'이라고 보도했다.

'더선'은 불과 며칠 전, 비니시우스의 레알 마드리드 잔류 소식을 전했다. 이 매체는 '조제 모리뉴 레알 마드리드 신임 감독은 비니시우스와의 계약과 상관 없이 그와 함께 일하기를 간절히 바라고 있다'고 했다.

기류가 바뀐 것일까. '더선'은 '레알 마드리드는 얀 디오만데(라이프치히) 영입을 위해 거액을 투자할 예정이다. 하지만 구단 내부 관계자들은 디오만데가 비니시우스의 대체자가 아니라고 주장하고 있다'고 했다.

사진=AP Photo/Petr Josek-AP 연합뉴스

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미켈 아르테타 감독이 지휘하는 아스널은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 우승의 한을 풀었다. 26승7무5패(승점 85)를 기록하며 맨시티(승점 78)를 따돌리고 정상에 올랐다. '디펜딩 챔피언' 아스널은 왕좌 지키기에 나선다. 상황은 좋지 않다. 최근 모건 로저스 영입전에서 첼시(잉글랜드)에 밀렸다.

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'더선'은 '아르테타 감독은 팀을 다른 차원으로 끌어올릴 수 있는 선수 영입 의지를 보이고 있다'고 했다.

아르테타 감독은 최근 구단을 통해 "올 시즌 이적 시장의 상황을 우리 모두 알고 있다. 구단주부터 이사회, 스포츠 디렉터, 나를 포함한 모두가 이 팀을 한 단계 더 발전시키고 싶다는 공통된 목표를 갖고 있다. 그렇게 하기 위해선 더 나은 선수단과 개개인의 역량이 필요하다. 우리는 성장하고 발전하며 경기를 진화시킬 수 있는 기회와 이를 달성하기 위해 필요한 요소를 파악했다. 조만간 구체적인 실행 계획을 세울 수 있기를 바란다"고 말했다.

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한편, 비니시우스는 2025~2026시즌 모든 대회에서 22골-14도움을 기록했다. 레알 마드리드의 핵심 공격수로 활약했다. 그러나 레알 마드리드는 2025~2026시즌 최악을 경험했다. 스페인 프리메라리가, 유럽챔피언스리그(UCL) 등 메이저 대회에서 단 하나의 우승컵도 들지 못했다. 시즌 중 감독 교체란 초강수를 뒀지만, 상황은 나아지지 않았다. 오히려 시즌 막판엔 페데리코 발베르데와 오렐리앵 추아메니가 충돌하는 일까지 발생했다. 구단은 두 선수에게 각각 50만유로(약 8억6300만원)의 제재금 징계를 내렸다. 결국 레알 마드리드는 모리뉴 감독에게 다시 한번 지휘봉을 맡겼다. 모리뉴 감독은 지난 2010년부터 2013년까지 레알 마드리드를 지휘했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com