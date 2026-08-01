'5-0 완승의 추억' 대전하나, 광주전서 시즌 첫 홈 승리 거둘까

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[스포츠조선 박찬준 기자]더 이상 뒤는 없다.

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대전하나시티즌이 홈 첫 승에 도전한다. 대전은 2일 오후 7시30분 대전월드컵경기장에서 광주FC와 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드를 치른다. 대전은 승점 20(4승 8무 8패)을 얻어 9위에 올라있다.

대전은 김천 상무 원정에서 후반기 첫 패배를 당했다. 경기 초반 주도권을 잡고 조성권의 선제골로 앞서갔지만, 전반 막판 연속 실점을 허용하며 흐름을 내줬으며, 끝내 2대3으로 패했다.

역전패 속 대전은 최근 9경기 무승을 기록하고 있다. 9경기 동안 5무4패에 그치면서 승점 20점에 머물렀는데 순위는 9위다. 11위 부천FC와 승점이 같다. 하루빨리 반등을 해야 중위권에 올라설 수 있다. 김천전 역전패는 치명타였지만 광주와 홈 경기에서 반전을 노린다.

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황선홍 감독은 김천전 후 "어려워질 수밖에 없는 상황이 되고 있다. 이겨내야 하는 부분이다. 여러 고민이 있는데 다음 광주와 홈 경기를 치른다. 심리적인 측면을 포함해서 다양한 준비를 해야 한다고 생각한다. 강하게 타이르지 않고 정신적으로 어땠는지 살피려고 한다"고 말했다.

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광주는 2라운드에서 인천 유나이티드를 3대2로 격파한 뒤 승리가 없다. 18경기 무승이다. 대전의 최근 마지막 승리 상대도 광주다. 대전은 11라운드에서 광주 원정을 떠났는데 5대0으로 이겼다. 디오고, 김준범, 주민규가 골을 기록했고 정재희는 멀티골을 터트렸다.

대전은 무승과 더불어 아직 홈 승리가 없다. 후반기 리그와 더불어 코리아컵, 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)를 병행해야 하는 상황이라 승리가 무조건 필요하다.

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한편, 대전은 이번 21라운드 홈경기를 맞아 구단 키트 파트너인 골스튜디오(GOALSTUDIO)와 함께하는 '브랜드데이'를 개최해 홈 팬들에게 풍성한 즐길 거리와 경품을 선사한다.

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먼저 경기 당일 각 입장 게이트(S/E/W 구역)에서는 관중 선착순 5000명에게 특별 응원 타월을 기념품으로 제공한다. 공식 오프라인 MD샵에서 골스튜디오 제품 구매 시 선착순 200명에게 'ESSENTIAL LIGHT CREW SOCKS'를 추가 증정한다.

경기 전 남문광장에서는 팬들이 직접 참여할 수 있는 장외 이벤트가 열린다. 'Goal Challenge'(표적 슛)에서는 성적에 따라 골스튜디오 러닝캡, GB PRO 슬라이드 등 푸짐한 상품이 수여되며, 참가자 전원에게는 골스튜디오 할인 시크릿 코드가 지급된다. 대전의 승리를 기원하는 메시지를 남기는 'Goal Wall' 이벤트 참가자에게도 동일한 시크릿 코드가 지급된다.

하프타임에는 전광판 퀴즈 이벤트를 통해 선수 친필 사인 유니폼과 GB PACER 스니커즈 등 다채로운 리워드가 팬들에게 전달될 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com