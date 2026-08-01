"韓 축구 잘 되도록 뒤에서 성원하겠다" 정몽규 전 대한축구협회장의 마지막 인사

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장.

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"(한국) 축구가 잘 되도록 뒤에서 성원하겠습니다."

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정몽규 전 대한축구협회장이 짧은 마지막 인사를 전했다.

정 전 회장은 지난달 30일 국회 문화체육관광위원회 대한축구협회(KFA) 청문회에 증인으로 나섰다. 문체위는 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 여론의 뭇매 속에 KFA 운영 전반의 문제점을 살피고자 청문회 개최를 의결했다.

그는 정회를 포함해 12시간 넘는 청문회를 마친 뒤 취재진에 "(하고 싶은 말) 다는 못 하고, 그래도 조금 했습니다. 특별한 것 없습니다"라며 "관둔 사람이 뭐 더 얘기할 게 있겠습니까. (한국) 축구가 잘 되도록 뒤에서 성원하겠습니다. 감사합니다"라고 말하며 자리를 떠났다.

30일 국회 문화체육관광위원회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회가 열렸다. 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장, 홍명보 전 축구대표팀 감독.

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이날 정 전 회장은 김석기 의원의 심경을 묻는 질문에 "먼저 재임기간 동안 한국 축구 발전을 위해 최대한 노력했으나 논란, 월드컵 결과 미흡에 죄송하게 생각한다. 축구협회장으로서 책임을 통감하고 국민과 축구팬 기대에 미치지 못한 것에 대해 송구스럽게 생각한다. 경영인으로 집중하고 사회에 기여하며 살겠습니다. 경청하고 성실하게 답변 드리도록 하겠다"고 했다.

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그는 이어진 질의에서 집중 타깃이 됐다. 정 전 회장은 각종 의혹에 대해 적극적으로 항변했다. 임오경 의원은 정 회장을 향해 '현대축구협회', '고대 카르텔' 등을 언급하며 각종 의혹을 제기했다. 정 회장은 "(재임 기간) 남자팀 감독 25명을 뽑았는데, 그 가운데 고대 출신은 1명이다. 여자대표팀은 고대 출신이 한 명도 없다"고 해명했다. 그는 파울루 벤투 전 감독과 재계약하지 않은 부분에 대해서도 "맨날 똑같은 선수, 똑같은 전술로만 해서 그 이후가 걱정이라는 비난도 있었다. 재계약하지 못한 것은 벤투 감독이 4년 계약을 고집했기 때문이다. 여러 이유가 있어서 아시안컵(2023년)까지 제안했었다. 4강 이상을 했을 때 월드컵까지 (연장) 하겠다고 했는데, 조건이 붙은 4년 계약은 하지 않는다고 했다"고 설명했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com