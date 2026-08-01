올 여름 최고 이적 성사? '디펜딩 챔프' 아스널, '브라질 특급' 비니시우스와 개인 합의 완료...'디오망데 러브콜' 레알 마드리드도 이적 허용 분위기

사진=X 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]분위기가 심상치 않다.

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레알 마드리드의 '에이스' 비니시우스 주니오르의 아스널행이 점점 가까워지는 분위기다. 1일(한국시각) 영국 더선은 '아스널이 비니시우스와 개인 조건에 합의했다. 아스널은 비니시우스 영입을 위해 거액의 이적료를 제시할 계획'이라고 보도했다.

비니시우스의 아스널행 가능성은 지난달부터 제기됐다. 디어슬레틱은 '아스널이 레알 마드리드의 윙어 비니시우스 주니오르의 영입을 검토 중'이라고 보도했다. 아스널의 관심은 꽤 구체적이었다. 디어슬레틱은 '비니시우스는 공격진 보강을 노리는 아스널의 여러 영입 후보군 중에서도 가장 유력한 자원'이라며 '아직 구단간 공식 협상은 진행되지 않았지만, 영입 추진안은 아스널 내부 모든 직급의 승인을 받은 상태'라고 전했다. 스카이스포츠 역시 '아스널이 비니시우스를 원하고 있다'고 보도했다.

비니시우스는 세계 최고의 공격수 중 하나다. 2015년 플라멩구에서 놀라운 잠재력을 보인 비니시우스는 당시 10대 선수 이적료 2위인 4500만유로에 레알 마드리드 이적을 확정지었다. 플라멩구에서 뛴 후 2018년부터 레알 마드리드 유니폼을 입은 비니시우스는 엄청난 드리블과 빠른 스피드로 팀내 입지를 넓혔다. 2021~2022시즌부터 공격포인트를 쌓기 시작한 비니시우스는 월드클래스 반열에 올랐다.

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두자릿수 득점과 도움을 기록하며 레알 마드리드의 에이스로 떠오른 비니시우스는 2023~2024시즌 레알 마드리드를 스페인 프리메라리가, 유럽챔피언스리그(UCL) 우승으로 이끌며 세계 최고의 선수 반열에 올랐다. 당시 비니시우스는 리그에서 15골-6도움, UCL에서 6골-5도움을 기록했다. 비록 로드리에 밀려 발롱도르 수상에는 실패했지만, 비니시우스는 국제축구연맹(FIFA) 올해의 선수상을 받으며 활약을 인정받았다. 2024~2025시즌에도 리그에서 11골-10도움을 기록하는 등 좋은 모습을 보였다.

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지난 시즌에는 초반 사비 알론소 감독과 불화설로 기대에 미치지 못하다, 후반기 맹활약을 펼치며 16골을 넣었다. 특히 비니시우스는 2026년 북중미월드컵에서 최고의 활약을 펼쳤다. 브라질이 치른 5경기에 모두 출전해 4골을 넣으며, 에이스의 이름값을 확실히 했다. 비니시우스의 활약에도 브라질은 8강 진출에 실패했다.

비니시우스와 레알 마드리드의 계약기간은 2027년 여름까지다. 레알 마드리드는 일찌감치 비니시우스와 재계약 테이블을 차렸지만, 아직까지 돌파구를 찾지 못하고 있다. 디어슬레틱에 따르면, 레알 마드리드는 다음 시즌 상당한 액수의 로열티 보너스를 비니시우스에게 지급해야 한다. 때문에 자유계약으로 그를 떠나보내는 상황을 용인하지 않을 것으로 보인다. 이적료를 받을 기회는 지금뿐이다.

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아스널이 노리는 포인트다. 당초 아스널은 모건 로저스 영입을 원했다. 2024년 애스턴빌라로 이적한 로저스는 125경기에 출전해 31골을 터트렸다. 지난 시즌 애스턴 빌라의 유로파리그 우승을 이끌었다. 북중미월드컵에서 잉글랜드 대표로 좋은 모습을 보였다. 로저스는 또 다른 런던 연고인 아스널행이 유력했다. 첼시가 그 기수를 돌려놓았다.

사진=비니시우스 SNS 캡처

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첼시는 22일 로저스 영입을 발표했다. 이적료는 무려 1억1700만파운드(약 2320억원)다. 첼시는 물론 영국 선수 최고 이적료가 새롭게 경신됐다. 로저스는 "런던에서 가장 큰 클럽에 합류하게 됐다. 구단이 나아가고자 하는 방향에 함께하고 싶다. 내게는 완벽한 조건이다. 하루빨리 경기에 나서고 싶다"고 말했다.

영국의 'BBC'는 '첼시는 2년 넘게 로저스를 주시해 왔으며, 최우선 영입 목표로 조용히 지켜봐 왔다. 잉글랜드가 아르헨티나와의 준결승전에서 패배한 후 신속하게 움직였다'며 '스포츠 디렉터, 사비 알론소 감독, 그리고 공동 구단주인 베흐다드 에그발리의 공동 노력으로 이적이 성사됐다. 첼시 주장 리스 제임스조차 대표팀 내에서 첼시의 이적을 지지했다. 협상 관계자들에 따르면 콜 파머도 로저스의 말처럼 "내 인생에서 가장 친한 친구 중 한 명"으로서 이적 상황을 알고 있었다고 한다'고 전했다.

그리고 '첼시 구단 내 여러 관계자들이 참여한 치밀하게 계획된 작전이었다. 그 결과 로저스는 48시간도 채 안 되어 계약을 체결하게 됐다'고 덧붙였다.

그러자 비니시우스로 방향을 틀었다. 아스널은 4년이 넘는 기간 동안 미켈 아르테타 감독의 구상에 맞는 월드클래스 왼쪽 윙어를 원했다. 2022년 여름부터 하피냐, 페드로 네투, 미하일로 무드리크, 무사 디아비, 니코 윌리엄스, 로저스 같은 선수들의 영입을 시도했지만, 성공하지 못했다. 비니시우스는 아스널이 데려올 수 있는 최고의 선수다. 시도 자체만으로도 팬들을 열광시키고 있다. 걸림돌은 제법 있다. 천문학적인 이적료가 필요한데다 비니시우스가 현재 받는 주급 40만유로 역시 부담되는 액수다. 현재 아스널의 재정은 썩 좋지 않은 상황이다.

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텔레그래프에 따르면, 조제 무리뉴 감독은 아스널의 움직임에 반대 의사를 보였다. 무리뉴 감독은 구단 측에 '핵심 선수들의 잔류를 원한다'는 뜻을 전했다.

이번 이적설의 핵심은 결국 재계약 여부가 될 것으로 보인다. 아스는 '레알 마드리드와 비니시우스는 오랜 기간 재계약 협상을 이어오고 있다. 양측의 관계는 좋은 편이지만, 몇 달째 최종 합의에는 이르지 못하고 있다'고 했다. 일단 비니시우스는 레알 마드리드의 제안에 답변을 하지 않은 상황이다. 공교롭게도 이 와중에 레알 마드리드는 라이프치히와 코트디부아르의 얀 디오망데 영입전에 뛰어든 상황이다.

미켈 아르테타 감독은 강한 의지를 드러내고 있다. 아르테타 감독은 "올 시즌 이적 시장의 상황을 우리 모두 알고 있다. 구단주부터 이사회, 스포츠 디렉터, 나를 포함한 모두가 이 팀을 한 단계 더 발전시키고 싶다는 공통된 목표를 갖고 있다. 그렇게 하기 위해선 더 나은 선수단과 개개인의 역량이 필요하다. 우리는 성장하고 발전하며 경기를 진화시킬 수 있는 기회와 이를 달성하기 위해 필요한 요소를 파악했다. 조만간 구체적인 실행 계획을 세울 수 있기를 바란다"고 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com