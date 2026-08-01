'징역형은 면했다!' 日 국가대표 '교통사고 논란' 미토마 가오루…'양측 모두 신호등 무시했다'

사진=로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 국가대표 미토마 가오루(브라이턴)가 징역형은 면했다.

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영국 언론 '더선'은 1일(이하 한국시각) '미토마가 일본에서 교통사고로 여성에 부상을 입혔다. 그럼에도 징역형과 벌금형을 면했다'고 보도했다.

미토마는 지난달 지난 8일 오전 8시45분 도쿄 이타바시구에서 교통사고를 냈다. 경찰에 따르면 자전거를 타고 있던 48세 여성은 병원으로 이송됐다. 회복까지 약 2주가 걸리는 부상을 당한 것으로 전해졌다. 미토마의 소속 매니지먼트사는 성명을 통해 '이번 사안을 엄중히 받아들이고, 관계 기관의 조사에 전폭적으로 협조하겠다. 동시에 재발 방지를 위해 안전 운전 의식을 철저히 하고, 관련 교육을 강화하겠다. 다시 한번 피해 입으신 분들과 그 가족, 관계자 여러분께 깊이 사과드린다'고 했다.

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미토마는 '일본의 손흥민'으로 불리는 대표팀의 핵심이다. 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 소속 브라이턴에서 맹활약하며 일본 공격을 이끌고 있다. 하지만 지난 5월, 소속팀 경기 중 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒷근육)을 다쳤다. 결국 2026년 북중미월드컵에 나서지 못했다. 모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독은 "대회 기간 중 복귀가 어려울 것 같다"며 그를 제외한 이유를 밝혔다.

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'더선'은 '경찰은 교통사고 이후 미토마를 조사했다. 검찰은 미토마를 위험 운전으로 인한 상해 혐의로 기소하는 것을 검토했다. 그러나 검찰은 양측 모두 신호를 무시했다는 점을 고려해 미토마를 기소하지 않기로 결정했다. 일본 언론은 검찰의 결정 이유로 개정된 교통 규칙과 해당 교차로의 복잡한 구조를 언급했다'고 전했다. 검찰은 '양측 모두 신호등을 무시했다. 기타 관련 증거들을 종합적으로 검토한 결과'라고 설명했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com