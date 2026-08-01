'갈레고-성예건-가브리엘 연속골' 부천, 강원에 3-0 대승 '6경기만의 승리'...강원은 시즌 첫 연패[K리그1 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]부천FC가 강원FC를 상대로 대승을 거뒀다.

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부천은 1일 강릉하이원아레나에서 열린 강원과의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드에서 갈레고-성예건-가브리엘의 연속골을 앞세워 3대0 대승을 거뒀다. 5경기 무승이던 부천은 6경기만에 승점 3점을 더했다. 부천은 전북 현대와의 개막전 이후 20경기만에 한 경기 3골을 터뜨렸다. 잘나가던 강원은 2연패에 빠졌다.

강원은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 고영준과 최병찬이 투톱을 이뤘다. 좌우에 김대원 강윤구가 섰고, 중앙에 이유현 김동현이 포진했다. 포백은 송준석-이기혁-강투지-강준혁이 꾸렸다. 박?효가 골키퍼 장갑을 꼈다. 아부달라, 제시, 박상혁 서민우 신민하 김도현 이지호 등이 벤치에 앉았다.

부천은 3-4-3으로 맞섰다. 갈레고-가브리엘-바사니, 외국인 트리오가 스리톱을 만들었다. 여봉훈과 티아깅요가 좌우 윙백에 자리했고, 김상준 성예건이 중원을 구성했다. 홍성욱-백동규-패트릭이 스리백을 이뤘다. 김현엽이 골문을 지켰다. 이의형 김민준 박정인 김승빈 김종우 등이 벤치에서 출발했다.

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초반 팽팽한 흐름이 이어졌다. 전반 18분 양 팀 통틀어 첫번째 슈팅이 나왔다. 이 슈팅이 그대로 골로 연결됐다. 부천이 선제골을 넣었다. 이기혁의 전환패스를 갈레고가 가로챘다. 갈레고가 치고들어가다 먼거리에서 강력한 중거리 슈팅을 시도했다. 박청효 골키퍼의 손을 스치듯 그대로 강원의 골망을 흔들었다. 원더골이었다.

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부천이 또 한번 위협적인 역습을 만들었다. 24분 바사니가 돌파하며 날카로운 왼발 슈팅을 시도했다. 박청효 골키퍼의 선방에 막혔다. 갈레고가 잡아 시도한 슈팅은 강원 수비의 육탄 방어에 막혔다. 이어진 코너킥에서 갈레고가 슈팅을 만들었지만, 골키퍼 정면으로 향했다.

강원이 반격에 나섰다. 32분 김대원의 크로스가 골문으로 향했다. 골키퍼가 제대로 처리하지 못한 볼이 문전에서 혼전으로 이어졌고, 흘러 나온 볼을 송준석이 슈팅으로 연결했다. 부천 수비가 몸으로 막아냈다. 양 팀은 이후 일진일퇴의 공방을 펼쳤다. 결국 전반은 1-0 부천의 리드로 마무리됐다.

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후반 시작과 함께 강원이 무려 3명을 바꿨다. 김동현 고영준 강윤구를 빼고 서민우 박상혁, 아부달라를 넣었다. 동점골에 대한 강한 의지의 표시였다. 강원이 점유율을 높이며 공격을 주도했다. 후반 9분 서민우가 왼쪽에서 날카로운 오른발 크로스를 올렸다. 박상혁이 노마크 헤더를 했지만 제대로 맞지 않았다.

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부천에 변수가 생겼다. 티아깅요가 부상으로 쓰러졌다. 대신 김승빈이 들어갔다. 13분 부천이 날카로운 슈팅을 때렸다. 갈레고가 돌파하며 좋은 위치에서 프리킥을 얻었다. 바사니가 엄청난 궤적의 슈팅을 때렸지만, 골대를 살짝 빗나갔다.

15분 부천이 추가골을 넣었다. 김현엽 골키퍼의 롱킥이 오른쪽으로 파고들던 김승빈에게 연결됐다. 김승빈이 잡아 중앙으로 날카로운 땅볼 크로스를 올렸다. 가브리엘 뒤로 넘어갔고, 노마크로 있던 성예건이 침착하게 밀어넣었다. 성예건의 K리그 데뷔골이었다.

21분 강원이 이날 첫 유효슈팅을 만들었다. 강준혁이 오른쪽에서 올린 크로스를 중앙에 있던 아부달라가 잡았다. 아부달라가 수비 한명을 제친 후 왼발 슈팅을 시도했다. 김현엽이 잘 막아냈다. 23분 강원이 마지막 두 장의 교체카드를 썼다. 최병찬과 강준혁을 빼고 제시와 홍철을 넣었다.

23분 부천이 날카로운 슈팅을 때렸다. 바사니의 패스가 김승빈에게 연결됐고, 다시 가브리엘까지 이어졌다. 가브리엘의 강력한 슈팅은 수비 맞고 옆그물을 때렸다. 결국 가브리엘이 마무리했다. 곧바로 이어진 코너킥에서 바사니의 킥을 헤더로 마무리했다.

부천이 두 명을 바꿨다. 25분 바사니와 가브리엘을 빼고 김민준과 박정인을 투입했다. 26분 제시가 오른쪽을 돌파하며 들어갔다. 중앙에 있는 아부달라에게 연결했다. 아부달라가 잡아서 오른발 슈팅을 시도했지만, 골대를 살짝 벗어났다.

30분 강원이 또 한번의 기회를 놓쳤다. 송준석이 오른쪽에서 정확한 왼발 크로스를 올렸다. 아부달라에게 향했다. 아부달라의 헤더는 김현엽 골키퍼의 기가 막힌 선방에 막혔다. 36분에는 홍철의 크로스를 박상혁이 헤더로 연결했다. 김현엽이 멋지게 막아냈고, 리바운드된 볼을 제시가 슈팅했지만 골대를 살짝 벗어났다.

부천이 결정적인 기회를 잡았다. 38분 김민준이 왼쪽으로 파고들던 갈레고에게 기막히게 연결했다. 갈레고가 골키퍼가 맞선 상황에서 왼발 슈팅을 시도했다. 옆그물을 때렸다. 강원이 공격적으로 나섰다. 홍철이 정확한 크로스를 시도했지만, 파고들던 공격수에 맞지 않았다.

부천이 남은 두 장의 교체카드를 모두 썼다. 40분 갈레고와 여봉훈을 빼고 이의형과 정호진을 넣었다. 44분 양 팀 선수들이 충돌했다. 강투지와 박정인이 경고를 받았다. 남은 시간 더이상 골은 터지지 않았다. 경기는 결국 부천의 3대0 대승으로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com