"2만3081명의 열기!" '전설의 매치' 1위 FC서울 vs 2위 전북 현대, 누구도 웃지 못했다…0-0으로 마무리 '여전히 승점 9점 차'

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]'전설의 매치'. 그 누구도 웃지 못했다.

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1위 FC서울과 2위 전북 현대는 1일 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드 대결에서 0대0으로 비겼다. 서울(승점 43)과 전북(승점 34)의 격차는 9점으로 유지됐다.

서울은 앞선 20경기에서 13승3무4패(승점 42)를 기록했다. 1위를 달리고 있다. 하지만 지난달 26일 서울월드컵경기장에서 치른 울산 HD와의 홈경기에서 1대3으로 패했다. 이날 패배로 서울은 리그 6경기 무패(5승 1무) 행진을 마감했다. 2위 전북은 9승6무5패(승점 33)를 기록하며 2위에 이름을 올렸다. 직전 포항 스틸러스와의 원정 경기에서 2대0으로 이기며 분위기를 띄웠다.

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전북은 4-2-3-1 전술을 활용했다. 기티스가 최전방 공격수로 나섰다. 이승우 강상윤 김승섭이 2선에 위치했다. 수비형 미드필더로 김진규와 오베르단이 발을 맞췄다. 수비는 최우진 김영빈 조위제 김태환이 담당했다. 골문은 송범근이 지켰다.

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서울은 4-4-2 포메이션이었다. 클리말라와 안데르손이 공격을 이끌었다. 송민규, 바베츠, 손정범 정승원이 뒤에서 힘을 보탰다. 김진수, 로스, 야잔, 최준이 포백을 형성했다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 착용했다.

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이날 경기장엔 무려 2만3081명의 관중이 모였다. 경기 초반 전북이 공격을 주도했다. 전북은 경기 시작 15분 동안 무려 볼 점유율 78%를 기록했다. 특히 전반 12분엔 조위제가 날카로운 슈팅으로 상대의 간담을 서늘케했다. 서울도 전반 20분 야잔이 강력한 슈팅으로 반격했다. 전북은 전반 20분 이승우의 스피드를 앞세워 다시 한번 공격에 나섰으나 오프사이드 깃발이 먼저 올라갔다. 다만, 그 뒤에 거친 신경전이 벌어졌다. 이승우와 바베츠의 몸싸움에 클리말라가 참전했다. 여기에 김영빈까지 합류해 상황이 심각해졌다. 경기는 더욱 뜨거워졌다. 전반 26분 손정범이 김영빈에 막혀 쓰러졌는데, 이 과정에서 송민규가 항의하다 옐로카드를 받았다. 이날 두 팀은 전반에만 3개의 경고를 받았다. 치열했지만 누구하나 득점하지 못했다. 전반은 0-0으로 막을 내렸다.

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후반 시작과 동시에 전북이 김진규 이승우의 슈팅으로 상대의 골문을 노렸다. 서울도 송민규의 슈팅으로 맞불을 놨다. 다만, 송민규의 슈팅은 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 결국 두 팀 모두 교체 카드를 꺼내들었다. 서울은 송민규 대신 문선민을 넣었다. 전북은 김승섭과 이승우를 빼고 김예건과 이탈로를 투입했다. 여름 이적 시장을 통해 전북의 유니폼을 입은 이탈로는 이날 K리그 데뷔전을 치렀다.

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두 팀의 경기는 더욱 팽팽해졌다. 하지만 그 누구도 쉽게 득점하지 못했다. 양 팀 사령탑은 또 한번 교체를 통해 반전을 꾀했다. 전북은 최우진 김진규 대신 박지수 감보아를 넣었다. 전북은 최준과 바베츠 대신 박수일과 이승모를 투입했다. 서울은 문선민의 강력한 슈팅이 나왔지만, 송범근의 선방에 아쉬움을 남겼다. 전북은 후반 42분 조위제 대신 연제운을 넣는 승부수를 띄웠다. 후반 추가 시간은 7분이었다. 서울이 경기 막판 매우 좋은 위치에서 프리킥 기회를 잡았다. 그러나 전북의 수비벽에 막혔다. 전북도 경기 막판 좋은 위치에서 프리킥을 시도했지만 상대 골키퍼 품에 안겼다. 경기는 결국 0대0으로 막을 내렸다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com