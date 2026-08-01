'이정택 K리그 데뷔골' 김천 상무 2연승, '니시야 겐토 퇴장' 포항 스틸러스 1-0 제압

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]김천 상무가 2연승을 달렸다.

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김천 상무는 1일 포항 스틸야드에서 열린 포항 스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드 원정 경기에서 1대0으로 이겼다. 김천(4승11무6패)은 2연승을 포함, 최근 리그 3경기 무패(2승1무)를 달렸다. 반면 포항(8승4무9패)은 충격 3연패에 빠졌다.

갈 길 바쁜 두 팀의 대결이었다. '홈팀' 포항은 최근 FC서울(1대3 패)-전북 현대(0대2 패)에 연달아 패했다. 여기에 '주포' 이호재마저 여름 이적 시장을 통해 다름슈타트로 둥지를 옮겼다. 김천은 이날 경기 전까지 10위에 머물러 있었다.

사진제공=한국프로축구연맹

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김천은 4-1-4-1 포메이션이었다. 정재민이 원톱으로 나섰다. 홍윤상 박태준 박세진 고재현이 2선에 자리했다. 수비형 미드필더로 이강현이 출격했다. 포백에는 박철우 이정택 변준수 김태환이 위치했다. 골문은 백종범이 지켰다.

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포항은 3-4-3 전술이었다. 트란지스카, 조상혁, 안재준이 공격에 앞장섰다. 완델손, 기성용 김동진 어정원이 뒤에서 힘을 보탰다. 수비는 김호진 박찬용 신광훈이 담당했다. 골키퍼 장갑은 홍성민이 착용했다.

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전반을 0-0으로 마친 포항은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼내들었다. 김호진과 안재준을 빼고 황서웅과 니시야 겐토를 투입했다. 후반 10분엔 조상혁 대신 원기종을 넣었다. 원기종은 올 여름 이적 시장을 통해 포항에 합류했다. 이날 포항 소속으로 첫 경기에 나섰다.

두 팀의 희비는 후반 15분 엇갈렸다. 포항의 니시아가 상대를 막는 과정에서 레드카드를 받았다. 심판은 당초 옐로카드를 꺼냈지만, 비디오판독(VAR)을 통해 퇴장을 명했다.

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수적 우위를 점한 김천은 후반 19분 홍윤상과 박세진 대신 김주찬과 김이석을 넣었다. 김천은 후반 22분 기어코 상대의 골망을 열었다. 코너킥 상황에서 박태준의 크로스를 이정택이 헤더골로 완성했다. 이정택의 K리그 데뷔골이었다.

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벤치의 수 싸움이 더욱 거세졌다. 포항은 기성용과 신광훈 대신 김승호와 김광원을 차례로 넣었다. 김천도 김태환 고재현 이강현을 빼고 홍시후 전병관 이수빈을 연달아 투입했다. 하지만 두 팀 모두 더 이상 득점을 만들지 못했다. 김천이 마지막까지 집중력을 발휘해 1대0으로 승리를 챙겼다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com