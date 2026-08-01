'헤이스 멀티골' 수원, 0-2→2-2 충북청주와 무승부 '선두 점프'...'플라나 포트트릭' 화성, 대구에 5-1 대승 '3위 도약'[K리그2 종합]

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[스포츠조선 박찬준 기자]수원 삼성이 극적인 무승부로 일단 선두로 뛰어올랐다.

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수원은 1일 청주종합경기장에서 열린 충북청주와의 '하나은행 K리그2 2026' 20라운드에서 2대2로 비겼다. 수원은 전반 27분 가르시아, 후반 6분 정진우에게 연속골을 허용하며 끌려갔다. 후반 막판 승부의 향방을 바꿨다. 후반 31분 헤이스가 추격골을 터뜨린데 이어, 51분 동점골을 넣었다. 56분 두비츠카스가 헤더로 역전골을 넣었지만, 헤더 직전 상대 수비를 밀었다며 노골이 선언됐다.

결국 경기는 무승부로 끝이 났고, 승점 37점이 된 수원은 아직 경기를 하지 않은 부산 아이파크(승점 36)를 제치고 1위로 올라섰다. 충북청주는 또 하나의 무승부를 추가했다. 벌써 13무(2승4패)다.

돌풍의 화성FC는 대구FC에 대승을 거뒀다. 화성은 같은 시각 화성종합경기타운에서 열린 대구와의 홈경기에서 5대1 대승을 거뒀다. 리그 3연승에 성공한 화성은 승점 34점으로 3위로 뛰어올랐다. 3경기에서 1무2패에 그친 대구는 6위로 추락했다.

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플라나가 펄펄 날았다. 플라나는 이날 무려 4골을 넣었다. 전반 15분 첫 골을 터뜨린 플라나는 40분 추가골을 터뜨렸다. 후반 15분 해트트릭을 성공시킨 플라나는 페널티킥으로 포트트릭을 완성했다. 화성은 전반 추가시간 제갈재민이 추가골을 넣으며 5골을 터뜨렸다. 대구는 후반 17분 박인혁이 한 골을 만회하는데 그쳤다.

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충남아산은 아산이순신경기장에서 열린 성남FC와의 경기에서 2대0으로 승리했다. 데니손이 후반 4분과 30분 멀티골을 폭발시켰다. 3경기 무승에서 탈출한 충남아산은 승점 27점으로 7위에 올랐다.

천안종합운동장에서 열린 천안시티와 용인FC의 경기는 난타전 끝에 2대2로 끝이 났다. 용인은 전반 13분 가브리엘의 선제골로 앞서나갔다. 천안은 21분 상대 골키퍼 황성민의 불운한 자책골로 승부를 원점으로 돌렸다. 천안은 후반 6분 툰가라가 역전골을 넣으며 5경기 무승에서 탈출하는 듯 했지만, 후반 51분 유동규에게 극장골을 얻어맞았다. 결국 경기는 무승부로 마무리됐다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com