이혼하자마자 '10년 연하 여친'과 새 인생 시작…손흥민과 함께 MLS 대표하는 스타 뮐러 '외모 관리 몰두'

사진=분데스리가 인사이더

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[스포츠조선 강우진 기자]아내와 이혼한 토마스 뮐러가 10년 연하의 연인과 새로운 연애를 시작한 것으로 보인다. 뮐러는 손흥민, 메시와 함께 MLS를 대표하는 스타 중 한 명이다.

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독일 TZ는 1일(한국시각) '불과 몇 주 전 리자 뮐러와의 결별을 발표한 토마스 뮐러에게 새로운 여자친구가 생긴 것으로 알려졌다'고 보도했다.

지난 1년 동안 뮐러의 삶에는 축구뿐 아니라 사생활에서도 많은 변화가 있었다. FC 바이에른 뮌헨을 떠나 MLS의 밴쿠버 화이트캡스로 이적하며 캐나다로 거처를 옮긴 그는 연애사에서도 큰 변화를 겪었다. 최근 토마스 뮐러는 새로운 여자친구로 알려진 이브 로즈메이 빗볼과 함께 2026 북중미 월드컵과 MLS 올스타전에 참석한 모습이 포착된 것으로 전해졌다.

사진=TZ

지난 6월 뮐러는 아내 리자와 공식적으로 결별을 발표했다. 두 사람은 2009년 11월 결혼했으며, 리자는 토마스의 어린 시절 연인이자 뮌헨에서 선수 생활을 하는 내내 곁을 지켜온 배우자였다. 뮐러는 밴쿠버에서 새로운 인생을 시작하면서 연애도 새롭게 시작했다.

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최근 몇 달 사이 뮐러는 외모에서도 눈에 띄는 변화를 보여 화제가 됐다.

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매체는 '깔끔하게 다듬은 수염과 곱슬머리 스타일, 그리고 여유로운 오버사이즈 패션'이라며 'MLS 이적 이후 뮐러는 외모와 이미지를 세심하게 가꾸는 모습을 보여왔다'고 설명했다.

뮐러와 그의 연인이 2026 월드컵 결승전과 MLS 올스타전에 참석한 사진도 화제가 됐다. 뮐러는 새로운 연인과 손을 꼭 잡고 있는 모습이었다. 다만 두 사람은 아직 공식적으로 연인 관계를 인정하지 않았다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com