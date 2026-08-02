비니시우스 이러다 진짜 EPL 아스널 입성! 레알과 재계약 협상 거절…'무려 167억' 양측 이견차 크다→음바페가 문제

비니시우스 주니오르. 사진=더 터치라인

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[스포츠조선 강우진 기자]비니시우스 주니오르의 아스널행이 성사될까. 우선 그가 레알 마드리드의 재계약 제안을 거절한 것으로 보인다. 협상이 실패한다면 그의 잉글랜드 프리미어리그(EPL)행 가능성도 충분히 있다.

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스페인 피차헤스는 1일(한국시각) '비니시우스는 레알 마드리드의 첫 번째 재계약 제안을 거절했다'며 '세후 2000만유로(약 330억원)의 연봉을 제안했지만, 선수 측은 세후 3000만유로(약 497억원)의 연봉을 요구하고 있다'고 보도했다.

양측은 입장 차이를 좁히기 위해 다음 주 다시 협상 테이블에 앉을 예정이다. 비니시우스와 레알 마드리드의 계약은 2027년 6월에 만료된다. 이 때문에 레알 마드리드는 이번 여름 이적시장에서 선수의 미래를 결정해야 하는 상황에 놓였다. 비니시우스는 여전히 레알 마드리드에 남기를 원하고 있지만, 양측의 조건 차이는 상당한 수준이다.

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비니시우스는 현재 1800만유로(약 300억원)의 연봉을 수령하고 있다. 레알 마드리드는 이를 2000만유로까지 올려주겠다는 의사를 보였지만, 비니시우스는 3000만유로 가까이를 원하고 있다. 여기에 별도의 계약 보너스까지 기대 중이다. 레알 마드리드는 이 금액과 더불어 계약 보너스를 포함하는 것을 거부하고 있다. 구단 수뇌부는 이러한 요구를 받아들일 경우, 향후 팀 내 다른 핵심 선수들과의 재계약 협상에서도 비슷한 요구가 나올 수 있다고 우려 중이다.

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다만 양측의 협상이 결렬된 것은 아니다. 선수 측과 구단 관계자들은 다음 주 다시 만날 예정이라고 한다. 연봉에 대한 의견 격차를 줄이고, 비니시우스의 잔류를 보장할 수 있는 합의점을 찾길 원하고 있다.

AFP연합뉴스

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이번 협상에 영향을 미치는 요인 중 하나는 킬리안 음바페의 연봉 조건이다. 두 선수의 고정 연봉은 비슷한 수준으로 알려져 있지만, 음바페는 파리생제르망(PSG)에서 레알 마드리드에 합류할 당시 매우 큰 규모의 계약 보너스를 받았다. 비니시우스 측은 이러한 차이가 새로운 계약에 반영돼야 한다고 보고 있다.

비니시우스는 현재 EPL 아스널의 관심을 받고 있다. 아스널은 다음 시즌 EPL 우승 경쟁을 이어가고, UEFA 챔피언스리그 트로피를 위해 스타플레이어급 공격수 영입을 원하고 있다. 레알 마드리드가 비니시우스와의 이견을 좁히지 못한다면 아스널이 그를 데려가는 시나리오도 충분히 그려볼 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com