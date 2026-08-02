'일본인 이토' 결국 쫓겨난다! "김민재처럼 뛰어난 선수 많아"…'유리몸 DF' 두고, 뮌헨 단장 고민 시작

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

이토 히로키. 사진=바이에른 뮌헨.

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[스포츠조선 강우진 기자]김민재의 바이에른 뮌헨 동료 이토 히로키가 팀을 떠날 것이란 전망이 나온다.

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독일 스포르트1은 1일(한국시각) '이토는 팀을 떠날 가능성이 있는 선수로 봐야 하는 상황이 됐다'며 '당초에는 쉽게 예상하기 어려웠던 일이다'고 보도했다.

현재 브리안 사라고사와 사샤 보이, 그리고 주앙 팔리냐가 매각 명단에 이름을 올리고 있다. 여기에 이토까지 팀을 떠날 것으로 예상된다.

우선 앞의 세 선수들의 경우 뮌헨에게 상당한 손해를 주는 선수들이다. 과거 뮌헨이 세 선수에게 지불한 이적료를 모두 합치면 거의 1억유로(약 1659억원)에 달한다. 선수들의 시장가치가 현저히 떨어졌기 때문에 이제는 돌려받지 못하는 금액이다. 일본인 선수 이토마저도 큰 수익을 기대히기는 어려운 상황이다.

EPA연합뉴스

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막스 에베를 뮌헨 단장은 "만약 이토가 스스로 팀에서 자리를 차지하기가 어려울 것이라고 판단해 이적을 고민한다면, 우리는 그 문제를 해결하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.

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그러면서 그는 현재 팀 내 경쟁이 얼마나 치열한지를 설명했다.

에베를은 "우리는 이제 네네 브라운을 영입하면서 왼쪽 측면을 강화했다"며 "그리고 센터백에는 김민재와 요나탄 타, 그리고 다요 우파메카노라는 뛰어난 선수들이 있다"고 주장했다.

로이터연합뉴스

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에베를 단장이 이토를 포기할지는 지켜봐야 한다. 이토는 줄곧 에베를의 성공적인 영입 사례로 평가받았기 때문이다. 에베를은 비교적 적은 이적료를 들여 이토를 데려왔고, 그를 높이 평가해왔다. 이토가 반복적인 장기 부상으로 결장하는 동안에도 에베를은 인터뷰에서 항상 이토에 대해 긍정적으로 언급하려고 노력했다.

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그럼에도 이토의 잦은 부상은 용서할 수 없는 부분이다. 뮌헨은 이미 3명의 수준급 센터백들을 보유하고 있다. 주전급보다는 확실한 로테이션 센터백이 필요하다. 이토가 잦은 부상으로 이 역할을 수행하지 못한다면 구단입장에서는 보다 건강한 선수를 데려오는게 중요하다. 팀 내 세번째 센터백 자리에는 김민재가 굳건히 버티고 있다. 다음 시즌 타나 우파메카노가 삐끗하기라도 한다면 언제든 이 세 명 사이에서 주전이 바뀔 수 있는 구조다. 경쟁에서 밀려난 히로키는 출전 기회를 확보하기 위해 팀을 떠나는 것이 좋은 선택일 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com