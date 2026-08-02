'딱 걸렸다!' '브라질전 골' 日 국대 스타 5000원짜리 동네 목욕탕 들렀다가 '박제'…"감사하고, 영광입니다"

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[스포츠조선 윤진만 기자]월드컵 무대에서 활약한 스타 선수가 동네 목욕탕을 두 번이나 찾았다가 '발각(?)'됐다.

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일본 도쿄 가마타 지역에 위치한 '가마타 온천'은 1일, 공식 인스타그램에 일본 축구팬들에게 익숙한 선수의 사진을 올렸다. 일본 축구대표팀 핵심 미드필더인 사노 가이슈(마인츠)였다.

'가마타 온천'은 "사노 선수, 변함없는 성원에 감사드린다. 사노 선수가 귀국 후 가마타 온천을 두 번이나 방문했다"며 "월드컵에서 온 힘을 다해 싸운 몸을 가마타 온천의 자랑스러운 흑온수에 담드고 휴식을 취했다니 저희 직원 모두 큰 영광으로 생각한다"라고 적었다.

일본 매체에 따르면, 1937년에 설립되어 약 90년의 역사를 자랑하는 이 온천의 입장료(성인)는 550엔(약 5040원), 소위 '가성비'로 현지 주민들에게 인기가 높다. 사노는 한 두 번 방문하지 않은 듯, 직접 준비한 타월을 들고 포즈를 취했다.

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이에 앞서 한 부모와 아이가 온천을 이용하던 중 우연히 사노를 만나 함께 찍은 사진을 SNS에 올린 게 삽시간에 퍼졌다. 일본팬은 유럽 빅리그에서 뛴 사노가 '동네 목욕탕'에 나타날 줄은 꿈에도 몰랐다며 깜짝 놀랐다는 반응을 보였다.

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이 온천을 찾은 일본 스타 선수는 사노가 처음이 아니다. 지난 6월 전 일본 플레이메이커 가가와 신지(세레소오사카)도 온천에서 '기념샷'을 남겼다.

사노는 지난 2026년 북중미월드컵에서 일본 대표 선수 중 가장 돋보인 선수다. 브라질과의 32강전에서 일본의 유일한 골을 터뜨렸지만, 팀은 1대2로 역전패하며 탈락 고배를 마셨다. '가마타 온천'측은 브라질전 득점이 바로 쿠로유 효과 때문이라며 숟가락을 얹었다.

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대한민국 국대 간판 이재성과 한솥밥을 먹는 사노는 지난 두 시즌간 마인츠 소속으로 주전 수비형 미드필더로 리그 최고 수준의 활약을 펼쳤다. 현재 잉글랜드프리미어리그 소속 빅클럽과 꾸준히 연결되고 있다.

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마인츠는 사노가 빅클럽으로 떠날 경우, 스타일이 비슷한 전 한국 청소년 대표인 윤성준(교토상가)을 영입할 계획인 것으로 알려졌다. 한국인 부모를 둔 윤성준은 현재 일본 귀화 절차를 밟고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com