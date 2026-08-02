'韓 축구 혼혈 국대' 카스트로프, 프리시즌부터 날벼락...유리몸 될 위기인가, "부상으로 인해 친선 경기 출전 불발"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 전반전이 종료된 후 옌스 카스트로프가 그라운드로 나서기 위해 축구화 끈을 조여메고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프가 프리시즈니부터 부상으로 이탈했다.

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독일의 리가인시데르는 1일(한국시각) '카스트로프가 워밍업 과정에서 부상을 당했다'고 보도했다.

리가인시데르는 '카스트로프는 친선 경기 선발 명단에 포함될 예정이었으나, 부상으로 인해 워밍업을 일찍 마쳤다. 이는 일단 예방 차원으로 알려졌다. 다만 그는 프리시즌 훈련 캠프 전 마지막 친선 경기 출전이 어렵다. 그는 최근 무릎 부상으로 어려움을 겪고 있다. 이번 부상은 프리시즌의 악재가 될 것이다'고 전했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 옌스 카스트로프가 슛을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

한국인 어머니와 독일인 아버지 사이에서 태어난 혼혈 선수인 카스트로프는 독일축구협회(DFB)에서 대한축구협회(KFA)로 소속을 옮기며 태극마크를 달았다. 2026년 북중미월드컵 최종 명단에 포함되며 남아공전 출전으로 월드컵 무대까지 밟았다.

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직전 시즌 독일 분데스리가에서 활약을 시작했다. 묀헨글라트바흐로 둥지를 옮긴 카스트로프는 기존의 중앙 미드필더가 아닌 윙백으로 포지션을 바꾸며 기대치가 높아졌다. 다만 문제는 부상이었다. 오른쪽 발목 염좌로 인해 3월 A매치에서 뛸 수 없었다. 4월에는 허벅지 부상을 당했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 옌스 카스트로프가 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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이런 상황에서 이번 프리시즌도 부상으로 이탈이 발생하며, 차기 시즌 입지를 위협할 수 있는 악재마저 터지고 말았다. 카스트로프의 이탈에도 불구하고 묀헨글라트바흐는 한사 로스토크(3부리그)와의 친선 경기에서 3대1 승리를 챙겼다.

한편 카스트로프는 최근 묀헨글라트바흐가 새로운 경쟁자까지 영입하며, 차기 시즌 포지션 차지를 위한 경쟁이 심화될 예정이다. 묀헨글라트바흐는 '하시오카 다이키를 임대 영입했다. 일본 출신의 이 수비수는 체코 챔피언인 슬라비아 프라하에서 먼저 2027년 여름까지 임대 신분으로 합류하게 된다'고 밝혔다. 다키키는 측면 수비수로 활약할 수 있는 선수, 카스트로프와의 경쟁 가능성도 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com