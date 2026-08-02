[오피셜]"인생은 대니 웰백처럼" EPL 데뷔전서 박지성과 교체됐던 퍼거슨 제자, 36세에 명문 첼시 전격입단…英 최초의 대기록 도전한다

출처=첼시 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]제3의 전성기를 누비는 대니 웰백(36)이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문 첼시에 전격입단했다.

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사비 알론소 감독이 이끄는 첼시는 2일(한국시각), 브라이튼에서 뛰던 공격수 웰백을 영입했다고 공식 발표했다. '웰백은 2028년까지 계약을 체결했으며, 프리시즌 투어 기간 동안 스쿼드에 합류할 예정'이라고 밝혔다.

웰벡은 "첼시의 관심을 알게 되었을 때, 정말 큰 자부심을 느꼈다"며 "첼시의 역사를 알고 있기에, 첼시는 트로피를 향한 열망으로 가득 차 있고 매 시즌 모든 걸 쏟는 클럽"이라고 입단 소감을 말했다.

맨유 유스 출신인 웰백은 18년 전인 2008년 맨유에서 프로데뷔해 2014년까지 몸담았다. 2014년부터 2019년까지 5년간 아스널 유니폼을 입고 그라운드를 누볐고, 이후 왓포드(2019~2020년), 브라이튼(2020~2026년)에서 뛰었다.

AP연합뉴스

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한물 간 공격수로 여겨지던 웰백은 2024~2025시즌 경력 최초로 EPL 두자릿수 득점(10골)을 기록했고, 지난 2025~2026시즌 13골을 폭발하며 '커리어 하이'를 찍었다. 득점랭킹 공동 9위였다.

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잉글랜드 축구대표팀 일원으로 A매치 42경기에 나서 16골을 기록했다. 2026년 북중미월드컵 엔트리 발탁 가능성이 제기됐지만, 토마스 투헬 잉글랜드 대표팀 감독이 발표한 최종 명단엔 승선하지 못했다.

웰백은 "이처럼 명문 클럽에 합류하게 되어 정말 영광이다. 특히 지금처럼 흥미로운 시기에 합류하게 되어 기쁘다"며 "이미 몇몇 선수들과 알고 지내는 사이이고, 감독님과도 좋은 대화를 나누면서 벌써부터 좋은 유대감을 느끼고 있다"라고 새로운 도전에 대한 기대감을 숨기지 않았다.

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이어 "저는 열정으로 가득 차 있으며, 첼시의 모든 구성원과 팬들을 자랑스럽게 만들 수 있도록 최선을 다할 준비가 되어 있다"라고 강한 자신감도 표명했다.

AFP연합뉴스

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웰백은 1990년생, 36세 나이로 잉글랜드 최고의 명문구단 중 하나인 첼시에 입단했다. 잉글랜드 국가대표팀 미드필더이자 동갑내기인 조던 헨더슨도 첼시 입단을 앞뒀다. 40대 젊은 지도자인 알론소 감독은 올해 부임하자마자 EPL에 잔뼈가 굵은 두 베테랑에게 가장 먼저 손을 내밀었다.

웰백이 첼시 소속으로 EPL 경기에 나서면 EPL 역사상 처음으로 맨유, 아스널, 첼시에서 모두 뛴 최초의 선수로 등극한다.

한편, 첼시 구단이 소개한 '당신이 웰백에 대해 몰랐던 10가지' 중엔 '해버지' 박지성이 등장한다. 웰백은 18세 생일을 불과 일주일 앞두고 스토크시티와의 EPL 데뷔전에서 데뷔골을 터뜨렸는데, 웰백과 교체된 선수가 박지성이었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com