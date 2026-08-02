[프리시즌 매치 리뷰]'캐릭 매직' 음뵈모 멀티골 폭발! 맨체스터 유나이티드, 이강인 합류 못한 아틀레티코에 2-1 역전승..'9일 PSG 상대로 3연승 가자'

음뵈모(오른쪽) 캡처=맨체스터 유나이티드 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 프리시즌 매치에서 이강인이 입단한 스페인 아틀레티코 마드리드에 역전승했다.

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맨유는 1일(이하 한국시각) 스웨덴 솔나 스트로베리 스타디움에서 벌어진 아틀레티코와의 프리시즌 스냅드래곤컵 경기에서 공격수 브라이언 음뵈모의 멀티골을 앞세워 2대1 역전승을 거뒀다. 최근 프랑스 파리생제르맹에서 아틀레티코로 이적을 마무리한 이강인은 이번 친선경기엔 출전하지 않았다. 그는 아직 국내에 머물고 있어 팀 훈련에 합류하지 못했다.

이번 맞대결에서 아르나우 오르티스(아틀레티코)가 찬 크로스성 슛이 반대편 구석으로 들어가면서 아틀레티코가 경기 시작 5분 만에 일찍 앞서 나갔다. 하지만 맨유의 반격이 매서웠다. 전반전 대부분을 지배했다.

마운트 캡처=맨체스터 유나이티드 SNS

음뵈모는 후반 5분 셰이 레이시(맨유)가 파울을 당해 얻어낸 페널티킥으로 동점골을 넣었고, 후반 29분 잭 플레처(맨유)가 오른쪽 높은 위치에서 공을 빼앗아낸 후 연결된 찬스에서 역전골을 성공시켜 경기를 뒤집었다.

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맨유는 수비에서도 깊은 인상을 남겼다. 주 포지션이 센터백인 레니 요로(맨유)가 오른쪽 측면 수비수로서 뛰어난 활약을 펼쳐 아틀레티코 윙어 아데몰라 루크먼을 침묵시켰다. 메이슨 마운트(맨유)는 평소 보다 아래 쪽으로 내려 서는 중앙 미드필더로 뛰어난 경기력을 보여주었다. 이번 여름 이적시장에서 첼시에서 맨유로 이적한 미드필더 안드레이 산투스 역시 다시 한번 침착하게 경기를 안정적으로 풀어갔다. 새 2026~2027시즌 개막을 앞둔 마이클 캐릭 감독에게 고무적인 경기 내용과 결과였다는 평가가 쏟아지고 있다.

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맨유는 직전 프리시즌 경기에선 로젠보리(노르웨이)를 5대0으로 대파한 바 있다. 맨유는 앞으로 프리시즌에서 파리생제르맹전(9일), 리즈 유나이티드전(13일), AC밀란전(15일)을 남겨두고 있다. 새 시즌 프리미어리그 개막은 22일 헐 시티와의 원정 경기다.

아틀레티코 마드리드가 1일 친선경기에서 맨유에 1대2로 졌다. 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

이강인 캡처=아틀레티 SNS

아틀레티코는 오는 9일 국내에서 맨체스터 시티와 프리시즌 친선 경기를 갖는다. 이강인은 이 경기를 통해 아틀레티코 데뷔전을 가질 예정이다. 이강인은 최근 아틀레티코와 5년 계약했다. 등번호 7번 유니폼을 받았다. 발생한 이적료는 총 4000만유로로 알려졌다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com