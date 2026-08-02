[오피셜]'올스타 MVP→4연속 득점 도전' 손흥민 vs 토마스 뮐러 '꿈의 대결' 성사됐다…베스트11 발표

사진=LA FC 공식 계정 캡처

사진=LA FC 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)과 토마스 뮐러(밴쿠버)의 격돌이 성사됐다.

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LA FC는 2일 오전 8시 30분(이하 한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 밴쿠버 화이트캡스와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 19라운드 원정경기를 치른다.

MLS 서부 콘퍼런스 우승 경쟁을 다투는 팀끼리의 '빅 매치'다. 1일 현재 1위 밴쿠버(10승3무3패·골득실+21), 2위 LA FC(10승3무5패·+16), 3위 새너제이 어스퀘이크스(10승3무4패·15)까지 세 팀이 승점 33을 쌓으며 치열한 선두 경쟁을 벌이고 있다. 다만, 밴쿠버가 경기를 덜 치른 상태다.

이번 경기는 손흥민과 뮐러의 대결로도 눈길을 끈다. MLS도 공식 계정을 통해 19라운드에서 '꼭 봐야 할 경기' 중 하나로 두 팀의 대결을 꼽으면서 주목할 선수로 뮐러와 손흥민을 포함했다. 둘은 지난해 11월 열린 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 준결승에서 MLS 진출 이후 처음 대결했다. 당시 LA FC는 연장까지 2대2로 맞섰지만 승부차기에서 3-4로 져 시즌을 마감했다. 손흥민은 두 골을 넣으며 경기를 연장전으로 끌고 갔으나 이어진 승부차기에선 실축하며 팀 패배를 막지 못했다. 뮐러는 선발 출전해 연장전이 시작될 때 교체됐다.

사진=MLS 공식 계정 캡처

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LA FC는 4-3-3 전술을 활용한다. 손흥민을 중심으로 드니 부앙가와 데이비드 마르티네스가 공격을 이끈다. 중원은 마크 델가도, 마티외 슈아니에르, 티모시 틸만이 위치한다. 수비는 예브헨 체베르코, 아론 롱, 라이언 포르테우스, 라이언 홀링스헤드가 담당한다. 골문은 위고 요리스가 지킨다. 손흥민은 개막 이후 13경기에서 무득점으로 흔들렸으나, 월드컵 휴식기 이후 3경기 연속골(3골-1도움)을 터뜨렸다. 손흥민은 최근 열린 올스타전에서도 MVP를 거머쥐었다.

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밴쿠버는 4-2-3-1 전술이다. 브라이언 화이트가 원톱이다. 지반 바드왈, 토마스 뮐러, 셰이크 사발리가 뒤에서 힘을 보탠다. 수비형 미드필더로 안드레스 쿠바스와 올리버 라라즈가 발을 맞춘다. 포백엔 테이트 존슨, 트리스탄 블랙몬, 란코 베셀리노비치, 마티아스 라보르다가 위치한다. 골키퍼 장갑은 다카오카 요헤이가 착용한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com