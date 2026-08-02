[프리시즌 매치 리뷰]'충격, 파격 실험중' 무리뉴의 레알 마드리드, 피오렌티나와 2-2 무..'아놀드와 덤프리스 오른쪽 측면에 동시 투입, 공존 가능성 점검'

엔드릭 캡처=레알 마드리드 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]조제 무리뉴 감독이 새롭게 지휘봉을 잡은 레알 마드리드가 프리시즌 두번째 경기서 무승부를 거뒀다.

Advertisement

레알 마드리드는 2일(한국시각) 오스트리아 클라겐푸르트 되르테제 슈타디온에서 열린 피오렌티나(이탈리아)와의 프리시즌 경기서 2대2로 비겼다. 엔드릭과 시리아의 연속골로 2골차로 앞서 나갔지만 2실점했다.

레알 마드리드는 전반 12분 만에 선제골을 터뜨렸다. 브라질 국가대표 공격수 엔드릭이 카레라스의 크로스를 잡아낸 뒤 강력한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 레알 마드리드는 전반 24분 두번째 골을 뽑았다. 데뷔전을 치른 시리아가 카마빙가의 도움을 받아 슈팅으로 마무리했다. 0-2로 끌려간 피오렌티나는 전반 41분 피콜리가 한골을 따라붙었고, 후반 13분 모이스 킨이 헤더로 동점골을 만들었다.

최근 레알 마드리드로 이적한 카를로스 에스피는 후반 30분 엔드릭과 교체되어 데뷔전을 치렀다. 경기 막판 헤더가 골대를 살짝 빗겨나가 결승골 기회를 날려버렸다.

무리뉴 감독 캡처=레알 마드리드 SNS

Advertisement

포르투갈 출신 무리뉴 감독은 경히 전반전 경기력 수준에 만족감을 보였다. 그는 구단 공식 채널을 통해 "이것이 우리가 보유한 선수들과 함께하는 레알 마드리드다. 경기 전 선수들에게 말했듯이, 레알 마드리드는 레알 마드리드다"라며 "친선 경기든 연습 경기든 레알 마드리드다. 우리는 발전을 도모해야 하지만 구단의 역사를 빛내기 위해 결과도 얻어내야 한다. 나는 출전 가능한 선수들을 오늘 그라운드에 내보내야 했다. 나는 (오른쪽 측면에) 알렉산더 아놀드와 덤프리스를 함께 배치해 이러한 플레이 스타일을 가능하게 할 역동성을 찾고자 했다"고 말했다. 알렉산드 아놀드는 오른쪽 풀백으로, 덤프리스는 높은 위치에서 오른쪽 윙어처럼 움직였다.

피오렌티나와 친선경기를 가진 레알 마드리드 선수들 캡처=레알 마드리드 SNS

Advertisement

또 그는 "우리 목표가 단 한 경기만을 준비하는 것이 아니었기 때문에, 우리는 경기를 준비하며 어제 하루만 훈련했다. 우리는 경기장에서 무엇을 해야 할지 아는 팀을 만들기 위해 약간의 조직적 훈련을 진행했다. 나는 첫날부터 보여준 선수들의 노력에 매우 기쁘다"고 말했다.

레알 마드리드는 지난달 29일 프리시즌 첫 경기서 레가네스를 4대1로 눌렀다. 레알 마드리드는 이제 프리시즌에서 페렌체바로스(헝가리)전, 데포르티보 라 코루냐전, 샬케전을 남겨두고 있다. 새 시즌 정규리그 개막은 오는 23일 에스파뇰 원정이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com