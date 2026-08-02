'英 독점' 41살 호날두, 드디어 세기의 결혼식…월드컵 우승 실패→8년 함께한 약혼녀와 '고향'서 웨딩마치

사진캡처=더선

로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 오랜 연인이자 약혼녀인 조지나 로드리게스(32)와 드디어 결혼한다.

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영국의 '더선'은 2일(한국시각) '호날두가 자신이 태어나고 자란 섬인 마데이라에서 조지나와 결혼식을 올릴 예정'이라며 독점으로 전했다.

현지 보도에 따르며 마데이라 섬의 최대 도시 푼샬에 있는 대성당에 다음 주 토요일(8일) 대규모 결혼식을 위해 예약됐다고 한다. 결혼식은 오후 3시 시작된다.

피로연을 위해선 인근의 5성급 사보이 팰리스 호텔을 예약한 것으로 알려졌다. 한 소식통은 '더선'을 통해 "호텔 투숙객들에게 금요일과 토요일에는 두 개 층과 일부 바 구역이 사용 불가할 것이라고 안내했다"고 전했다.

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호날두는 스페인-아르헨티나 이중국적자인 조지나를 2016년 만났다. 사실혼 관계를 유지했다. 호날두는 앞서 2026년 북중미월드컵 이후 결혼할 계획이라고 밝혔다.

조지나 SNS

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북중미 대회는 호날두의 6번째이자 마지막 월드컵이었다. 그는 2006년 독일 대회부터 6회 연속 월드컵에서 골을 넣은 최초의 선수로 역사에 기록됐다. 또 월드컵 통산 11호골을 기록, 에우제비우(9골)를 제치고 포르투갈 월드컵 최다 득점 단독 1위에도 이름을 올렸다.

그러나 호날두의 여정은 16강에서 멈췄다. 포르투갈은 스페인에 0대1로 패하며 탈락했다. 스페인은 2010년 남아공 대회 이후 12년 만의 월드컵 우승 트로피를 들어올렸다.

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호날두는 피어스 모건을 통해 "월드컵 트로피를 들고 결혼식장에 도착하고 싶다"고 말했다. 하지만 현실이 되지 않았다.

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지난해 8월 청혼한 호날두는 조지나가 자신이 만나본 여성 중 유일하게 결혼하고 싶었던 여성이라고 말했다. 호날두와 조지나 커플은 최근 마요르카에서 요트에 오르는 모습이 포착되었는데, 두 사람 모두 다이아몬드 반지를 끼고 있었다.

당시 전문가들은 해당 제품의 가격이 540만달러(약 78억원) 정도로 추정했다. 일각에서는 100억원이 넘을 것이라는 예측도 있었다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com