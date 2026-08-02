[프리시즌 매치 리뷰]'EPL 챔피언 대폭발' 영건 다우먼 1골-1도움+이적생 초리스 결승골! 아스널, 지로나에 4-1 대승..'지로나 김민수 1도움 기록'

다우먼 캡처=아스널 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 챔피언 아스널이 프리시즌 첫 경기서 대승을 거뒀다. 무려 4골을 몰아쳤다.

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지난 2025~2026시즌 프리미어리그 정상에 선 아스널이 2일(이하 한국시각) 스페인 에스타디오 무니시팔 데 몬티리비에서 벌어진 지로나와의 프리시즌 첫 경기 이적생 크리스토스 초리스, 카이 하베르츠, 맥스 다우먼, 가브리엘 제주스의 골로 4대1 승리를 거뒀다.

아스널은 경기를 완벽하게 지배했다. 매우 공격적으로 상대 수비를 초토화시켰다. 전반 16분 하베르츠가 선제골을 터트렸다. 맥스 다우먼이 어시스트했다. 다우먼의 환상적인 패스를 하베르츠가 지로나 골키퍼 파울로 가자니가와의 일대일 상황에서 침착하게 마무리했다.

이적생 초리스 캡처=아스널 SNS

두번째골은 이적생이 전반 30분 넣었다. 지난달 튀르키예 베식타시로 이적한 레안드로 트로사르의 대체자로 영입된 그리스 국가대표 초리스가 아르나우 마르티네스(지로나)를 따돌린 뒤 약간의 굴절을 거쳐 낮게 깔리는 슈팅으로 골망 구석을 찔렀다. 만 24세의 초리스는 벨기에 클럽 브뤼헤에 이적료 3400만파운드를 안긴 후 북런던 클럽에 합류했다.

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후반 시작 후 5분 만에 상대 마르티네스에게 한골을 내준 아스널은 3분 후 다우만이 세번째골을 터트렸다. 마르티네스의 골을 어시스트한 이가 한국 출신 김민수(지로나)였다. 김민수는 이날 왼쪽 윙어로 선발 출전해 69분을 뛰었다. 아스널의 골 폭풍은 여기서 끝나지 않았고, 제수스가 후반 10분 네번째 골을 터뜨리며 4-1로 달아났다

아스널이 프리시즌 경기서 지로나에 대승을 거뒀다. 캡처=아스널 SNS

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아스널의 미켈 아르테타 감독은 스페인에서 치러진 이번 경기에 북중미월드컵 참가 후 복귀한 팀의 주축 빅토르 요케레스, 하베르츠, 피에로 인카피에를 포함한 강력한 선발 라인업을 내세웠다.

아스널은 오는 6일 레알 베티스와 두 번째 프리시즌 경기를 갖는다. 9일에는 보루시아 도르트문트전, 13일 코모전을 치른다. 그리고 16일 맨체스터 시티와의 커뮤니티 실드(슈퍼컵)를 시작으로 새 시즌을 시작한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com