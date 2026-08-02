[오피셜]"韓 축구 영웅!" 황인범, 포르투 공식 데뷔전서 우승컵 번쩍…후반 IN→유효 슈팅 1회 '존재감 발휘'

사진=FC포르투 공식 SNS 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]황인범이 포르투(포르투갈)의 유니폼을 입자마자 우승컵을 거머쥐었다.

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포르투는 2일(이하 한국시각) 포르투갈 코임브라의 이스타디우 시다드 드 코임브라에서 열린 SCU 토레엔세(2부)와 2026년 수페르타사 칸디두 드 올리베이라(포르투갈 슈퍼컵)에서 1대0으로 이겼다. 이날 승리로 황인범(29)은 포르투 공식 데뷔전 무대에서 첫 우승 트로피를 들어올렸다.

수페르타사 칸디두 드 올리베이라는 직전 시즌 프리메이라리가(1부) 우승팀과 타사 드 포르투갈(FA컵) 우승팀이 겨루는 슈퍼컵이다. 포르투는 지난 시즌 프리메이라리가 우승팀이다. 토레엔세는 지난 시즌 타사 드 포르투갈에서 역대 처음 우승을 경험했다. 두 팀의 대결에서 포르투가 웃었다. 이로써 포르투는 통산 25번째 수페르타사 칸디두 드 올리베이라 우승을 따냈다.

사진=FC포르투 공식 SNS 캡처

황인범은 최고의 시작을 알렸다. 그는 지난달 21일 페예노르트(네덜란드)를 떠나 포르투로 이적했다. 지난달 27일 애스턴 빌라(잉글랜드)와 비시즌 친선전을 통해 홈 팬들에게 첫인사를 했다. 황인범은 이날 벤치에서 대기하다 후반 28분 교체로 출전하면서 공식 데뷔전을 치렀다. 입단 12일 만에 우승 트로피를 들어 올리는 기쁨을 만끽했다. 황인범은 이날 공식 데뷔전에서 1차례 유효 슈팅과 1차례 키 패스를 기록하며 존재감을 드러냈다. 우승 세리머니도 함께 했다.

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이날 경기에서 포르투는 전반 38분 만에 페널티지역 왼쪽 부근에서 페페가 투입한 크로스를 빅토르 프로홀트가 골 지역 정면에서 헤더로 방향을 바꿔 골 맛을 봤다. 이 득점은 결승 골이 됐다. 전반을 1-0으로 마친 포르투 황인범은 후반 28분 중앙 미드필더 가르비 베이가 대신 교체로 출전했다. 후반 43분 페널티아크 정면 앞에서 왼발 슈팅을 때린 게 골키퍼 정면을 향하며 득점 기회를 놓쳤다. 포르투는 토레엔세의 추격을 따돌리고 승리를 챙겼다. 황인범은 경기가 끝난 뒤 치러진 시상식에 참가해 입단 이후 첫 우승의 기쁨을 맛봤다.

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한편, 황인범은 최근 막을 내린 2026년 북중미월드컵에서 맹활약했다. 조별리그 A조 1차전에서 체코를 상대로 1골-1도움을 폭발했다. 한국의 2대1 역전승을 이끌었다. 경기 뒤 '코리안 비티냐', '코리안 무티뉴'라는 찬사를 받았다. 독일, 잉글랜드 등 빅리그를 비롯해 멕시코, 중동에서도 관심을 보였다. 그중 가장 적극적이었던 팀이 포르투였던 것으로 전해진다. 현지 매체에 따르면 황인범의 이적료는 450만유로지만 황인범의 성과에 따라 50만유로가 추가될 수 있다. 구단은 '황인범은 팀이 여러 대회에서 경쟁하는 데 기여할 예정'이라며 기대감을 드러냈다. 황인범도 "세계 최고 클럽 중 하나에 입단하게 돼 기쁘다. 난 경기장에서 모든 것을 쏟아붓는 선수다. 팀 승리를 위해 최선을 다하겠다. 유규한 역사를 자랑하는 위대한 클럽의 명성을 높이겠다"고 다짐했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com