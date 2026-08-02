'충격, 이런 반전이 있나' 베식타시 열받게 한 '이집트 스타' 살라, 트라브존스포르와 FA 계약 임박..'하이재킹 당한 베식타시 반발 예상'

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 리버풀과 작별한 이집트 축구 스타 모하메드 살라가 결국 튀르키예 트라브존스포르 유니폼을 입을 것 같다. 최근까지 같은 튀르키예 베식타시와 협상을 진행해왔지만 성사되지 않았고, 라이벌 팀과 합의에 도달하는 모양새다.
유럽 축구 이적 전문가 중 한 명인 산티 아우나 기자에 따르면 라이벌 트라브존스포르가 과감한 영입 시도에 나서면서 살라는 중요한 결정을 내리게 되었다. 그는 '트라브존스포르가 모하메드 살라 계약을 하이재킹하기 직전이다. 클럽은 에이전트와 세부 협상에 들어간 후 선수와의 완전한 합의에 가까워졌다. 그 결과, 베식타시는 보너스 200만 유로를 포함해 연간 세후 1000만유로 상당의 1+1년 계약에 대해 선수 측과 구두 합의에 도달했음에도 불구하고 협상을 더이상 진행하지 않으면서 중단했다'고 전했다. 베식타시 경영진은 살라 측이 최종 제안에도 머뭇거리는 걸 두고 보지 않았다. 아직 트라브존스포르와의 이적이 공식적으로 완료되지는 않았다. 그렇지만 살라는 베식타시 팬들을 반발하게 만들 이적 반전 속에서 트라브존스포르에 입단할 것으로 보인다.
살라는 지난 5월 리버풀과 작별했다. 그 후 그는 북중미월드컵에서 이집트 국가대표로 뛰었다. 새 2026~2027시즌 개막을 앞두고 여전히 새 클럽을 찾지 못한 상태다.
리버풀에서 보낸 9시즌 동안 살라는 401경기에 출전해 경이로운 257골-119도움을 기록했다. 그는 리버풀 역사상 프리미어리그 최다 득점자다. EPL 득점왕을 총 3번이나 차지했다. 또 리버풀에서 프리미어리그 및 유럽챔피언스리그 정상에도 오른 레전드다.
살라는 그동안 사우디아라비아 프로리그 및 MLS(메이저리그사커)와 연결되기도 했지만 구체적으로 이적 협상을 진행한 건 튀르키예 클럽들이었다. 베식타시는 이번 여름 영입한 전 아스널 스타 레안드로 트로사르와 함께 살라까지 보강하고 싶었지만 성사되지 않았다. 베식타시 입장에선 살라와 적으로 상대할 가능성이 높아졌다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com