'충격, 이런 반전이 있나' 베식타시 열받게 한 '이집트 스타' 살라, 트라브존스포르와 FA 계약 임박..'하이재킹 당한 베식타시 반발 예상'

Egypt's Mohamed Salah looks at the crowd from a bus as Egypt's national team is welcomed by fans at El Alamein International Airport upon its return from the 2026 FIFA World Cup, ahead of an official reception by President Abdel Fattah al-Sisi, in El Dabaa, Egypt, July 10, 2026. REUTERS/Mohamed Abdel Ghany

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 리버풀과 작별한 이집트 축구 스타 모하메드 살라가 결국 튀르키예 트라브존스포르 유니폼을 입을 것 같다. 최근까지 같은 튀르키예 베식타시와 협상을 진행해왔지만 성사되지 않았고, 라이벌 팀과 합의에 도달하는 모양새다.

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유럽 축구 이적 전문가 중 한 명인 산티 아우나 기자에 따르면 라이벌 트라브존스포르가 과감한 영입 시도에 나서면서 살라는 중요한 결정을 내리게 되었다. 그는 '트라브존스포르가 모하메드 살라 계약을 하이재킹하기 직전이다. 클럽은 에이전트와 세부 협상에 들어간 후 선수와의 완전한 합의에 가까워졌다. 그 결과, 베식타시는 보너스 200만 유로를 포함해 연간 세후 1000만유로 상당의 1+1년 계약에 대해 선수 측과 구두 합의에 도달했음에도 불구하고 협상을 더이상 진행하지 않으면서 중단했다'고 전했다. 베식타시 경영진은 살라 측이 최종 제안에도 머뭇거리는 걸 두고 보지 않았다. 아직 트라브존스포르와의 이적이 공식적으로 완료되지는 않았다. 그렇지만 살라는 베식타시 팬들을 반발하게 만들 이적 반전 속에서 트라브존스포르에 입단할 것으로 보인다.

Mohamed Salah, smiles as he is greeted by fans upon the Egyptian national soccer team arrival at El-Alamein airport, 160 km (99 miles) west of Alexandria, Egypt, Friday, July 10, 2026.?(AP Photo)

살라는 지난 5월 리버풀과 작별했다. 그 후 그는 북중미월드컵에서 이집트 국가대표로 뛰었다. 새 2026~2027시즌 개막을 앞두고 여전히 새 클럽을 찾지 못한 상태다.

리버풀에서 보낸 9시즌 동안 살라는 401경기에 출전해 경이로운 257골-119도움을 기록했다. 그는 리버풀 역사상 프리미어리그 최다 득점자다. EPL 득점왕을 총 3번이나 차지했다. 또 리버풀에서 프리미어리그 및 유럽챔피언스리그 정상에도 오른 레전드다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Fans gather outside hotel - Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Egypt's Mohamed Salah looks dejected as he arrives at their hotel in Atlanta after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Alyssa Pointer

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살라는 그동안 사우디아라비아 프로리그 및 MLS(메이저리그사커)와 연결되기도 했지만 구체적으로 이적 협상을 진행한 건 튀르키예 클럽들이었다. 베식타시는 이번 여름 영입한 전 아스널 스타 레안드로 트로사르와 함께 살라까지 보강하고 싶었지만 성사되지 않았다. 베식타시 입장에선 살라와 적으로 상대할 가능성이 높아졌다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com