유관력 미쳤다! '17분 활약+유효슈팅 1개+패스성공률 100%' 황인범, 포르투 데뷔전서 우승 트로피...포르투, 토헤엔스에 1-0 승 '25번째 슈퍼컵 우승'

사진=FC포르투 공식 SNS 캡처

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[스포츠조선 박찬준 기자]'황태자' 황인범이 역대급 유관력을 뽐냈다. 공식 데뷔전에서 우승 트로피를 들어올렸다.

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황인범의 FC포르투는 2일(한국시각) 포르투갈 코임브라의 이스타디우 시다드 드 코임브라에서 열린 SCU 토레엔세(2부)와 2026 수페르타사 칸디두 드 올리베이라(포르투갈 슈퍼컵)에서 1대0으로 승리했다. 수페르타사 칸디두 드 올리베이라는 직전 시즌 프리메이라리가(1부) 우승팀과 타사 드 포르투갈(FA컵) 우승팀이 겨루는 슈퍼컵이다. 지난 시즌 프리메이라리가 정상을 차지한 포르투는 타사 드 포르투갈에서 역대 처음 우승한 토레엔세를 물리치고 통산 25번째 수페르타사 칸디두 드 올리베이라 우승을 거머쥐었다.

황인범은 후반 28분 교체투입되며 공식 데뷔전을 치렀다. 포르투는 지난달 21일 구단 홈페이지를 통해 '황인범이 3년 계약에 1년 옵션이 포함된 계약서에 서명했다. 이적료는 450만유로(약 76억원)다. 앞으로 등번호 16번이 새겨진 유니폼을 입고 뛴다'고 공식 발표했다. 황인범은 "세계 최고 클럽 중 하나에 입단하게 돼 기쁘다"며 "난 경기장에서 모든 것을 쏟아붓는 선수다. 팀 승리를 위해 최선을 다하겠다. 유규한 역사를 자랑하는 위대한 클럽의 명성을 높이겠다"고 각오를 다졌다.

사진=FC포르투 공식 SNS 캡처

2024년 여름 네덜란드 에레디비시의 '빅클럽' 페예노르트 유니폼을 입은 황인범은 맹활약을 펼친 첫 시즌과 달리, 두 번째 시즌 잦은 부상으로 제 몫을 하지 못했다. 그러던 중 페예노르트가 감독을 비롯해, 황인범 영입을 주도했던 운영진 대다수가 교체됐다. 황인범의 입지에 큰 변화가 생겼다. 북중미월드컵에서 활약으로 반등에 성공했다. 조별리그 1차전 체코전(2대1 승)에서 1골-1도움을 기록하는 등 좋은 모습을 보이며 '코리안 비티냐', '코리안 무티뉴'라는 찬사를 받았다.

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독일, 잉글랜드 등 빅리그를 비롯해 멕시코, 중동에서도 관심을 보였다. 그중 가장 적극적이었던 팀은 포르투였다. 중앙 미드필더를 찾던 포르투가 황인범에게 구애를 보냈다. 특히 프란체스코 파리올리 감독이 황인범을 강력히 원했다. 파리올리 감독은 무려 5년 동안 황인범에게 관심을 보였다. 2024~2025시즌 아약스 지휘봉을 잡았던 그는 페예노르트에서 뛰던 황인범을 직접 지켜보며 확신을 얻었다. 포르투 감독에 부임한 파리올리 감독은 황인범 영입을 추진했고, 마침내 열매를 맺었다.

출처=FC포르투 SNS

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황인범은 입단 5일만에 비공식 데뷔전을 치렀다. 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라가오에서 열린 애스턴 빌라와의 프리시즌 친선경기에서 후반 37분 교체투입됐다. 황인범은 좋은 플레이로 강한 인상을 남겼다. 아볼라는 황인범에 대해 '추가시간 포함 10분 남짓한 시간 동안, 리그 챔피언 포르투의 핵심 선수로 자리매김할 가능성을 보여줬다. 파리올리 감독이 안드레 빌라스 보아스 회장에게 황인범 영입을 요청한 이유를 여실히 드러냈다'라고 보도했다.

황인범은 이날도 인상적인 플레이를 펼쳤다. 후반 43분 사인즈의 패스를 받아 왼발 중거리 슈팅을 시도했다. 하지만 골키퍼의 선방에 막혔다. 이번에는 패스가 빛이 났다. 후반 추가시간 5분 황인범이 감각적인 패스를 프로홀트에게 연결했고, 오른발 슈팅까지 이어졌지만 수비에 막혔다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면, 황인범은 패스 성공률 100%(5회), 유효 슈팅 1회를 기록하며, 평점 6.3점을 기록했다. 황인범은 제한된 출전 시간이었지만, 팀의 승리를 통해 공식 경기 데뷔와 함께 슈퍼컵 트로피를 손에 쥐었다.

출처=FC포르투 SNS

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포르투는 이날 4-3-3 라인업을 꺼내 들었다. 페페, 안드레 실바, 윌리엄 고메스, 가브리엘 베이가, 파블로 로사리오, 빅토르 프로홀트, 자이두 사누시, 야쿱 키비오르, 얀 베르나레크, 알베르투 코스타가 선발 라인업에 이름을 올렸다. 골문은 디오구 코스타가 지켰다.

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포르투는 이날 시종 상대를 몰아붙였다. 상대의 육탄수비에 막혀 득점으로 이어지지는 못했다. 전반 38분 결승골을 터뜨렸다. 페널티지역 왼쪽 부근에서 페페가 투입한 크로스를 빅토르 프로홀트가 골 지역 정면에서 헤더로 방향을 바꿔 골 맛을 봤고, 이 득점은 결승 골이 됐다. 포르투는 마지막까지 주도권을 잃지 않고 상대를 몰아붙였고, 황인범을 비롯해 교체 선수들을 고루 기용하며 기분 좋은 출발을 알렸다. 황인범은 경기 후 구단 SNS를 통해 "데뷔전에서 우승 트로피를 얻게 돼 기분 좋다"며 활짝 웃었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com