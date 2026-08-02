슈퍼스타 호날두 경축! 조지나와 결혼식 올린다…"태어난 섬 대성당서 진행"

크리스티아누 호날두(오른쪽)와 조지나 로드리게스. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]세계적인 스포츠스타 크리스티아누 호날두(41)가 결혼식을 올린다.

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영국 더선은 2일(한국시각) '축구 스타 호날두가 약혼녀 조지나 로드리게스와 자신이 태어나고 자란 섬에서 결혼식을 올릴 예정이다'고 단독 보도했다. 두 사람은 포르투갈의 마데이라섬에서 결혼식을 올릴 것으로 알려졌다.

이들이 결혼할 곳은 마데이라의 수도 푼샬에 있는 대성당이라고 한다. 결혼식은 오는 8일 열릴 예정이다.

포르투갈 대표팀의 주장 호날두는 푼샬에서 성장했다. 그의 약혼녀인 조지나는 모델이다. 두 사람은 결혼식 피로연을 위해 인근의 5성급 호텔인 사보이 팰리스를 예약한 것으로 전해졌다.

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호날두의 결혼식으로 인해 해당 호텔 투숙객들은 호날두의 결혼식 피로연이 진행되는 두개 층을 이용할 수 없게 될 것이란 안내를 받은 것으로 알려졌다.

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호날두는 맨체스터 유나이티드 출신 공격수로 현재는 사우디아라비아 리그 알 나스르에서 뛰고 있다. 그는 조지나를 2016년에 만났으며, 지난해 8월 그녀에게 청혼했다. 앞서 두 사람이 스페인 마요르카에서 요트에 탑승하는 모습이 포착됐다. 당시 두 사람 모두 다이아몬드 반지를 착용하고 있었다. 앞서 호날두는 자신과 조지나가 월드컵이 끝난 뒤 결혼할 계획이라고 밝힌 바 있다. 호날두는 2026 북중미 월드컵에 출전했지만, 스페인에게 탈락하면서 자신의 마지막 월드컵을 아쉽게 끝내야 했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com