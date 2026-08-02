"초대박!" 손흥민 4연속 득점포→'흥부듀오' 활약 LA FC 1위 보인다…'선두 경쟁' 밴쿠버에 전반 1-0 리드 中

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사진=LA FC 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 4경기 연속골을 완성했다.

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LA FC는 2일 오전 8시 30분(이하 한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 밴쿠버 화이트캡스와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 19라운드 원정경기를 치르고 있다. 전반은 1-0으로 막을 내렸다.

이번 라운드 '빅 매치'다. 두 팀은 MLS 서부 콘퍼런스 우승 경쟁을 다투고 있다. 이날 경기 전까지 1위 밴쿠버(10승3무3패·골득실+21), 2위 LA FC(10승3무5패·+16), 3위 새너제이 어스퀘이크스(10승3무4패·15)까지 세 팀이 승점 33을 쌓으며 치열한 선두 경쟁을 벌이고 있다. 다만, 밴쿠버가 경기를 덜 치른 상태다.

사진=MLS 공식 계정 캡처

LA FC는 4-3-3 전술을 활용했다. 손흥민을 중심으로 드니 부앙가와 데이비드 제이콥 샤펠버그가 공격을 이끌었다. 중원은 티모시 틸만, 에디 세구라, 마티외 슈아니에르가 위치했다. 수비는 예브헨 체베르코, 아론 롱, 라이언 포르테우스, 라이언 홀링스헤드가 담당했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다. 손흥민은 개막 이후 13경기에서 무득점으로 흔들렸으나, 월드컵 휴식기 이후 3경기 연속골(3골-1도움)을 터뜨렸다. 손흥민은 최근 열린 올스타전에서도 MVP를 거머쥐었다.

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밴쿠버는 4-2-3-1 전술이었다. 브라이언 화이트가 원톱으로 나섰다. 라이언 가울드, 토마스 뮐러, 지반 바드왈이 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 안드레스 쿠바스와 올리버 라라즈가 발을 맞췄다. 포백엔 테이트 존슨, 마티아스 라보르다, 트리스탄 블랙몬, 란에디에르 오캄포가 위치했다. 골키퍼 장갑은 다카오카 요헤이가 착용했다.

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이날의 키 플레이어는 단연 손흥민이었다. 손흥민은 개막 이후 13경기에서 무득점으로 흔들렸으나, 월드컵 휴식기 이후 3경기 연속골(3골-1도움)을 터뜨렸다. 손흥민의 활약에 부앙가 역시 최근 3경기에서 4골-1도움으로 폭발하며 득점왕 경쟁에 다시 뛰어들었다.

변수가 있었다. 밴쿠버의 경기장은 천연잔디가 아닌 인조잔디였기 때문이다. 경기장 상황에 조금 더 익숙한 밴쿠버가 경기 초반부터 적극적으로 공격에 나섰다. 특히 전반 6분엔 뮐러의 패스를 바드왈이 박스 중앙에서 슈팅으로 연결하기도 했다. 뒤이어 코너킥 상황에선 라보르다의 깜짝 헤더슛이 나오기도 했다.

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위기를 넘긴 LA FC는 손흥민의 돌파로 기회 창출에 나섰다. 하지만 잔디 여파인지 손흥민의 돌파는 중간에 상대에 막혔다. 밴쿠버는 전반 27분 기어코 LA FC의 골망을 흔들었다. 화이트의 득점이 나왔다. 그러나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언돼 득점 취소됐다.

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LA FC가 반격에 나섰다. 해결사는 손흥민이었다. 전반 37분 역습 상황에서 4연속 득점포를 가동했다. 그는 부앙가의 패스를 잡아 상대 수비를 따돌리고 오른발슛으로 득점을 완성했다. 손흥민은 월드컵 휴식기 이후 치른 전 경기에서 득점포를 가동했다. LA FC는 손흥민의 선제골을 앞세워 전반을 1-0으로 마감했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com