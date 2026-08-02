'獨 대표팀 레전드' 뮐러, 17년 만의 파경 후 두 달 만에 '새 사랑' 찾았다..."손흥민과 뛴 올스타전, 손 잡고 있는 사진 공개"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]독일 레전드인 토마스 뮐러가 새 사랑을 찾았다.

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독일의 tz는 1일(한국시각) '뮐러가 이혼한 지 몇 주 만에 새 여자친구가 생겼다'고 보도했다.

뮐러는 지난 6월 17년 만에 결혼 생활을 마무리했다고 알려졌다. 독일 언론들은 '바이에른 뮌헨의 아이콘인 뮐러가 아내와 이혼했다. 오랜 기간 부부였던 두 사람의 변호사는 위대했던 사랑이 끝났음을 확인했다. 아내는 뮐러가 뛰어난 선수가 될지 확신하지 못하던 시절부터 사랑에 빠졌다. 두 사람은 17년 동안 부부였다. 이제 그들의 사랑은 식었다. 변호사는 두 사람이 더 이상 함께 살지 않는다고 확인했다'고 전했다.

로이터연합뉴스

뮐러는 바이에른과 독일 축구를 대표하는 상징과도 같은 선수였다. '라움도이터(공간연주자)'라는 별명과 함께 탄탄한 기술, 공간 이해능력, 멀티 포지션 소화 능력이 돋보였던 뮐러는 2008년 바이에른 1군에 처음 합류한 이후 직전 2024~2025시즌까지 줄곧 바이에른에서만 뛴 원클럽맨이다. 지난해 여름 손흥민처럼 미국 메이저리그사커(MLS)로 향했다. 밴쿠버 화이트캡스에 합류해 팀의 MLS컵 결승 진출을 이끄는 등 활약을 선보였다.

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독일 언론들은 두 사람이 과거와 달리 관계가 소원해졌다고 밝혔다. 당시 tz는 '뮐러는 몇 주 전 독일 언론 무도회에 혼자 참석했다. 두 사람의 관계는 공식적으로 끝났다. 사생활을 서로 소중히 여겼기에 공개적인 발표는 없을 것이다. 조용하고 공개적인 갈등 없이 마무리됐다'고 설명했다. 크리스티안 셔츠 변호사는 "두 사람은 얼마 전 원만하게 헤어졌다. 더 이상의 언급은 없을 것이다. 의뢰인의 사생활을 존중해 주시고 더 이상의 문의는 자제해 주시길 부탁드린다"고 했다.

로이터연합뉴스

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뮐러는 이혼 이후 곧바로 새로운 사랑을 찾은 것으로 보인다. tz는 '뮌헨의 아이콘 뮐러가 다시 사랑에 빠진 것으로 알려졌다. 현재 언론에는 뮐러가 새로운 연인과 손을 잡고 있는 사진들이 공개되었다'며 '뮐러의 변호사 크리스티안 셔츠는 이에 대한 언급을 거부했다. 뮐러의 환한 미소와 밝은 표정은 두 사람이 단순한 지인 이상의 관계일 가능성을 시사한다'고 전했다.

앞서 뮐러는 지난 30일 손흥민 등과 함께 MLS 올스타전에 출전했다. 당시 경기에서 뮐러가 새로운 애인으로 추정되는 연인과 손을 잡고 있는 사진들이 공개되며 뮐러가 새로운 사랑을 찾았다는 소식에 불이 붙었다. tz는 '소식에 따르면 그녀는 26세 프랑스 여성 이브 로즈메이 비트볼이다. 투자 및 마케팅 분야에서 일하고 있다고 알려졌다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com