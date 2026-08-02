[오피셜]'美쳤다' 손흥민보다 2살 많은데 빅클럽 컴백, 첼시 영입 공식 발표…알론소, 회심의 카드→웰백 "큰 자부심 느껴"

첼시 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]36세에도 도전은 계속된다.

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손흥민(34·LA FC)보다 두 살 많은 1990년생인 대니 웰백이 '빅클럽'으로 컴백했다. 첼시가 2일(한국시각) 웰백 영입을 공식 발표했다.

웰백은 맨유 출신이다. 그는 2008년 9월 맨유에서 프로 데뷔전을 치렀다. 142경기에 출전해 29골을 터트린 웰백은 2014년 9월 아스널로 둥지를 옮겼다.

아스널에서 5시즌을 뛴 그는 왓포드를 거처 2020년 10월 브라이턴으로 이적했다. 브라이턴에서 재기했다. 그는 지난 두 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 두 자릿수를 기록했다. 2025~2026시즌에는 EPL 37경기에 출전해 13골을 터트렸다.

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첼시는 애스턴 빌라의 모건 로저스(24)와 아탈란타의 마르코 팔레스트라(21)에 이어 3호 영입으로 웰백을 선택했다. 로저스의 이적료는 무려 1억1700만파운드(약 2280억원)였다. 첼시는 물론 잉글랜드 선수 최고 몸값이 새롭게 경신됐다. 웰백의 이적료는 양 구단 모두 공개하지 않았다.

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첼시는 수년간 대대적인 투자에도 불구하고 빛을 보지 못했다. 지난 시즌에는 10위에 머물렀다. 젊은 선수의 영입에 초점을 맞추다보니 기복이 컸다.

English Premier League football club Chelsea's team Manager Xabi Alonso speaks during a press conference in Sydney on July 27, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

사진캡처=BBC

새롭게 지휘봉을 잡은 사비 알론소 감독은 2026~2027시즌 첼시를 새로운 팀으로 탈바꿈시킨다는 계획으로 팀을 재편하고 있다. 웰백은 신구 조화의 첫 걸음이다. 첼시는 웰백에 이어 또 다른 1990년생 조던 헨더슨의 영입도 목전에 두고 있다.

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헨더슨은 리버풀에서 492경기에 출전한 전설이다. 최근 막을 내린 2026년 북중미월드컵에선 잉글랜드 축구의 새 역사를 쓴 썼다. 부상으로 6분 출전에 그쳤지만 잉글랜드 선수 최초로 4회 월드컵 무대를 밟았다.

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리버풀에서 커리어를 마감한 후 사우디아라비아, 네덜란드 리그에서 '외유'를 한 그는 지난 시즌 브렌트포드 둥지를 틀며 EPL로 돌아왔다. 헨더슨은 최근 브렌트포드와 상호 합의 하에 계약을 해지했다.

웰백은 "첼시에서 관심을 보인다는 소식에 정말 큰 자부심을 느낀다. 나는 이미 몇몇 선수들을 알고 있고, 감독님과도 아주 좋은 대화를 나눴으며 벌써부터 좋은 유대감을 느끼고 있다"고 밝혔다.

그리고 "나는 열정으로 가득 차 있으며, 첼시의 모든 구성원과 팬들을 자랑스럽게 만들기 위해 이 클럽을 위해 모든 것을 바칠 준비가 돼 있다"고 강조했다.

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영국의 'BBC'는 '웰백의 매력은 안정성과 움직임에 있다. 지난 시즌 EPL 13골은 기대 득점 12.5골에서 비롯된 것으로, 이는 기대에 부응하는 마무리 능력을 보여주며 기회를 잘 놓치지 않는 스트라이커임을 입증한다. 그의 결정적인 기회 성공률(47.6%)은 주앙 페드로(53.9%)에 근소한 차이로 뒤쳐져 있으며, 지난 시즌 바이에른 뮌헨으로 임대되었던 니콜라스 잭슨(41.2%)보다는 높다'고 설명했다.

그리고 '웰벡이 첼시의 공격 방식을 완전히 바꿔놓지는 않겠지만, 알론소에게 새로운 차원을 더해줄 것이다. 그는 이타적이고 전술적으로 규율 있 공격수로, 공격 전개를 유기적으로 연결하고 지능적인 압박을 구사할 것'이라고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com