FIFA '오피셜' 문서 입수, 중국 월드컵 참가 가능해지나..."월드컵 참가 64개국 확대 재검토 추진 예고"

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[스포츠조선 이현석 기자]국제축구연맹(FIFA)이 일부 반발에도 불구하고 월드컵 참가국을 늘리는 방안을 고민 중이다.

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글로벌 축구 언론 ESPN은 1일(한국시각) 'FIFA는 반발에도 불구하고 월드컵 참가국을 64개국으로 늘리는 방안을 재검토하는 계획을 추진 중이다'고 보도했다.

2026년 북중미월드컵은 32개국에서 48개국으로 참가국을 확대한 첫 대회다. 28년 만에 낮춘 허들이다. 질보다 양을 택했다는 우려가 컸다. 전력 차로 인한 일방적인 결과만이 쏟아질 것이란 전망도 팽배했다. 결과는 절반의 성공이었다. 아시아는 32강에 일본과 호주, 단 두 팀에 그쳤으나, 아프리카는 무려 9개팀이 조별리그를 통과했다. 카보베르데의 이변, 노르웨이의 돌풍 등 월드컵 흥행 요소는 사라지지 않았다. 이변에 이어 FIFA 랭킹 1~4위가 사상 처음으로 4강을 채웠다. 기대감 넘치는 마지막 무대까지 성공시켰다.

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이후 지아니 인판티노 회장은 2030년 월드컵부터 출전국을 64개국으로 대폭 늘리는 방안을 검토하겠다고 선언했다. 그는 스위스 '블루 스포르트'와의 인터뷰에서 "모든 국가가 월드컵 참가를 꿈꿀 수 있어야 한다"며 "전 세계 참가팀들의 수준은 매우 뛰어나고, 점점 향상되고 있다. 약소국들에도 기회를 주지 않는다면, 기량 향상의 동기를 잃게 될 것"이라고 밝혔다. 이미 몇 차례 거론되던 주제를 공식적으로 언급했다.

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다만 반발이 컸다. 알렉산데르 체페린 유럽축구연맹(UEFA) 회장, 셰이크 살만 빈 이브라힘 알 칼리파 아시아축구연맹(AFC) 회장, 빅터 몬탈리아니는 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 회장 등 각 대륙의 대표자들은 이미 반대 의사를 드러냈다. 경기 수의 지나친 증대가 월드컵 매력을 하락시킬 것이라는 반발도 적지 않다.

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하지만 FIFA는 포기하지 않고 있다. ESPN은 '월드컵 참가국 수를 64개로 확대하는 방안에 대한 의견 수렴 절차를 시작했다. 입수한 FIFA 문서에 따르면 8월 14일까지 결정을 내리는 것을 목표로 하고 있다. 인판티노 회장은 이미 지역 축구 연맹들로부터 점점 더 큰 압력을 받고 있으며, 2027년에 또 다른 4년 임기에 무투표로 재선될 것으로 예상되었지만, 짧은 협의 기간 후 월드컵 규모 확대를 시도한 그의 행보는 반대 여론이 더 거세질 가능성이 크다'고 전했다.

인판티노 회장으로서는 양적 팽창과 더불어 축구 약소국들의 희망을 통해 기대감을 끌어모을 기회다. 아시아는 기존 8.5장의 출전 티켓이 두 배 가까이 증가할 가능성이 크다. 2002년 한-일 월드컵 이후 매년 14억의 좌절을 겪었던 중국을 포함해 인도네시아, 베트남 등의 월드컵 출전도 꿈이 아니다.

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다만 인판티노 회장의 최근 불안한 입지를 고려하면 64개국 확대가 정말로 이뤄질 수 있을지는 미지수다. 최근 월드컵 지분을 매각하려는 계획이 큰 비판을 받고 무산됐다. 이번 사태로 인판티노 회장에 대한 입지가 급격히 흔들리게 됐다. UEFA는 한발 더 나아가 탄핵카드까지 꺼냈기에 계획에 대한 불안감은 더욱 커지게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com