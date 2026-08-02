"축구협회장은 어딜가나 다 왜 이래" 세계축구 흔든 축구대통령의 대환장쇼, 영원할 것 같은 인판티노 FIFA 회장 시대 막 내리나, "오른팔-왼팔도 그를 버렸다"

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[스포츠조선 윤진만 기자]무소불위의 권력을 휘두르던 '축구대통령' 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 야심찬 계획이 '자책골'로 마무리되는 분위기다. 헛발질 한 번에 회장직에서 축출될 위기에 처했다.

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영국공영방송 'BBC'는 2일(한국시각), '정치에서 일주일은 긴 시간이다. 축구계 정치에선 더욱 그렇다. 화요일 아침까지만 해도 인판티노 회장은 축구계에서 가장 높은 자리인 FIFA 회장으로서 확고한 입지를 다지고 있었다'며 '하지만 이제, 아무도 모르게 사모펀드에 FIFA 대회 지분을 매각하려 한 시도가 드러나면서 그의 자리가 위태로워 보인다'라고 보도했다. '더 타임스', '가디언', '뉴욕타임스' 등도 '인판티노 회장의 위기'를 조명하고 있다.

인판티노 감독은 2026년 북중미월드컵이 끝난 이후인 지난달 28일 새로운 상업화 기구인 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 설립 계획을 깜짝 발표했다. 지분 약 20%를 팔아 최대 42억달러(약 6조1000억원)를 조달하고, 회원국에 수익을 분배하는 프로젝트를 수면 위로 끌어올렸다. 인판티노 회장은 반발 조짐에 최종 결정이 아닌 '단순한 제안' 차원이라고 설명했지만, 이미 211개 회원국 협회에 지지 여부를 묻는 서한을 보낸 것이 드러나면서 논란을 키웠다. 인판티노 회장은 9월 19일까지 자신의 계획을 지지하는 회원국엔 4000만달러(약 577억원)를 지급하겠다며 '빠른 지지'를 촉구했다.

여기에 트럼프 미대통령 사위인 재러드 쿠슈너의 형이자 기술 투자자인 조슈아 쿠슈너가 이 계획에 깊숙이 개입하고 있다는 사실이 언론 보도로 알려지면서 결국은 평소 두터운 친분을 쌓아온 인판티노 회장과 트럼프 대통령이 축구를 돈벌이에 이용하고 있다는 비판이 쏟아졌다. 인판티노 회장은 북중미월드컵 조추첨식에서 트럼프 대통령에게 세상 어디에도 없던 'FIFA 평화상'을 수여했고, 월드컵 기간 중엔 미국 대표팀 공격수 플로린 발로군의 퇴장 징계를 유예하는 전무후무한 결정을 내렸다.

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급기야 평소 인판티노의 FIFA와 긴장관계를 유지하던 유럽축구연맹(FIFA)은 월드컵을 포함한 모든 FIFA 대회를 보이콧하겠다고 선언했다. 인판티노 회장이 전 세계 축구를 망친다고 강력한 메시지를 전달했다. 'BBC'는 'UEFA는 인판티노 회장을 축출할 절호의 기회라고 보고 있으며, 이는 다시 없을지 모른다'라고 분석했다. 북중미월드에서 인판티노 회장과 긴밀히 협력했던 북중미축구연맹(CONCACAF)은 이번 사건을 계기로 FIFA 지도부에 대한 "전면적인 검토"를 요구했다. 더 치명적인 것은 '친인판티노' 아시아축구연맹(AFC)마저 인판티노 회장을 외면했다는 점이다. 게다가 인판티노 회장의 오른팔, 왼팔인 수석고문 카를로스 코르데이로와 최고운영책임자 케빈 라무르마저 "속았다"며 그를 사실상 버렸다.

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사면초가에 내몰린 인판티노 회장은 1일 "이 계획이 목표 달성에 도움이 안 될 만큼 분열을 일으켰다"며 철회를 선언했다. 'BBC'는 '이제 전선이 그어졌다'며 앞으로 FIFA를 둘러싸고 일어날 수 있는 일을 예측했다. 이 매체는 '인판티노 회장의 퇴진을 위한 가장 빠른 길은 전임자인 재프 블라터가 2015년에 그랬던 것처럼 직접 사임하는 것이다. 하지만 인판티노 회장은 여전히 지지 기반을 유지하고 있다. 4선이자 마지막 임기를 앞두고 내년 3월 재선거까지 버틸 수 있다'라고 전망했다. 인판티노 회장은 2015년 FIFA 회장직에 올라 지난 두 차례 무투표로 재선했다.

'BBC'는 'FIFA 평의회가 긴급 회의를 소집해 인판티노 회장의 사임을 압박할 수 있다. 회의는 FIFA 평의회 위원 37명 중 19명이 소집을 요구할 경우 발동된다'라고 전했다. FIFA 평의회는 UEFA 소속 9명, AFC 7명, CONCACA 5명, 아프리카축구연맹(CAF) 6명, 남미축구연맹(CONMEBOL) 5명, 오세아니아축구연맹(OFC) 3명, 그리고 인판티노 회장과 마티아스 그라프스트룀 사무총장 등으로 구성된다. 'BBC'는 인판티노 회장이 평의회 소집을 거부할 경우 19표를 확보할 수 있을지는 미지수라고 현재 분위기를 전했다.

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'BBC'는 '다음은 FIFA 회원국 211개국의 임시 총회를 소집하는 것이다. 이는 전체 회원국의 5분의1, 즉, 43개국이 '서면으로 요청'할 경우에 개최된다. 따라서 55개국으로 구성된 UEFA는 원할 때 언제든지 임시 총회를 소집할 수 있다'며 '불신임 투표 통과에 필요한 표는 106표다. 총 136개국이 공식적으로 투자 계획을 거부했지만, 제안을 거부하는 것과 인판티노 회장을 해임하는 것은 다르다'라며 불신임 투표안이 통과될지 역시 미지수라고 밝혔다. 136개국 중 카타르는 이미 공개적으로 인판티노 회장을 지지했고, 멕시코도 CONCACAF 공동 성명에서 거리를 뒀다. 회원국 중 상당수는 인판티노 회장의 계획이 자국협회에 막대한 수익을 안겨줄 수 있다는 걸 인지하고 있다.

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'BBC'는 내년 3월 회장 선거가 예정대로 열린다면, 유럽보다는 북중미, 아시아 등 출신이 회장에 당선될 가능성이 있다고 관측했다. 'UEFA가 인판티노 회장에 대해 매우 강력한 반대 입장을 보여왔다. 유럽 출신 후보가 국제적인 지지를 얻기는 어려울 수 있다. 마치 FIFA 자체를 장악하려는 것처럼 보일 수 있기 때문'이라며 '가장 유력한 후보는 빅토르 몬탈리아니 CONCACAF 회장이다. 몬탈리아니 회장은 북중미월드컵 준비 및 개최에 깊이 관여했다. 캐나다축구협회장을 지낸 그는 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어에 능통하다'라고 전했다. 이어 '또 다른 선택지는 셰이크 살만 빈 이브라힘 알 칼리파 AFC 회장이다. 2013년 처음 선출된 그는 4선 집권 중'이라며 '파리생제르맹 구단주이자 유럽축구클럽연맹(EFC) 회장인 카타르 출신 나세르 알 켈라이피는 당선될 가능성이 낮아 보인다. 그는 유럽 축구계를 분열시킬 뻔한 유럽슈퍼리그 창설 논란 이후 유럽 축구를 다시 하나로 모으는데 일조했다. 이론적으로 인판티노 회장의 강력한 경쟁자가 될 수 있지만, 그 자리를 원하지 않는 것으로 보인다. 카타르의 인판티노 회장에 대한 지지 또한 (출마에)걸림돌이 될 수 있다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com