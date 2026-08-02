이럴 수가! '손흥민 4연속 득점포에도' LA FC 선두 탈환 실패, '뮐러 PK 동점골' 1위 밴쿠버와 1-1 무승부

사진=EPA 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 네 경기 연속 득점포를 가동했다.

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LA FC는 2일 오전 8시 30분(이하 한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 밴쿠버 화이트캡스와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 19라운드 원정경기에서 1대1로 비겼다. LA FC(승점 34)는 5경기 무패(4승1무)를 기록했다. 하지만 1위 탈환은 기록하지 못했다.

이번 라운드 '빅 매치'였다. 두 팀은 이날 경기 전까지 MLS 서부 콘퍼런스 1~2위를 달리고 있었다. 1위 밴쿠버(10승3무3패·골득실+21), 2위 LA FC(10승3무5패·+16), 3위 새너제이 어스퀘이크스(10승3무4패·15)까지 세 팀이 승점 33을 쌓으며 치열한 선두 경쟁 중이었다. 다만, 밴쿠버가 경기를 덜 치른 상태.

LA FC는 4-3-3 전술을 활용했다. 손흥민을 중심으로 드니 부앙가와 데이비드 제이콥 샤펠버그가 공격을 이끌었다. 중원은 티모시 틸만, 에디 세구라, 마티외 슈아니에르가 위치했다. 수비는 예브헨 체베르코, 아론 롱, 라이언 포르테우스, 라이언 홀링스헤드가 담당했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다. 손흥민은 개막 이후 13경기에서 무득점으로 흔들렸으나, 월드컵 휴식기 이후 3경기 연속골(3골-1도움)을 터뜨렸다. 손흥민은 최근 열린 올스타전에서도 MVP를 거머쥐었다.

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밴쿠버는 4-2-3-1 전술이었다. 브라이언 화이트가 원톱으로 나섰다. 라이언 가울드, 토마스 뮐러, 지반 바드왈이 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 안드레스 쿠바스와 올리버 라라즈가 발을 맞췄다. 포백엔 테이트 존슨, 마티아스 라보르다, 트리스탄 블랙몬, 란에디에르 오캄포가 위치했다. 골키퍼 장갑은 다카오카 요헤이가 착용했다.

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

사진=LA FC 공식 계정 캡처

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이날의 키 플레이어는 단연 손흥민이었다. 손흥민은 개막 이후 13경기에서 무득점으로 흔들렸으나, 월드컵 휴식기 이후 3경기 연속골(3골-1도움)을 터뜨렸다. 손흥민의 활약에 부앙가 역시 최근 3경기에서 4골-1도움으로 폭발하며 득점왕 경쟁에 다시 뛰어들었다.

변수가 있었다. 밴쿠버의 경기장은 천연잔디가 아닌 인조잔디였기 때문이다. 경기장 상황에 조금 더 익숙한 밴쿠버가 경기 초반부터 적극적으로 공격에 나섰다. 전반에만 9개의 슈팅을 시도했다. 밴쿠버는 전반 27분 기어코 LA FC의 골망을 흔들었다. 화이트의 득점이 나왔다. 그러나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언돼 득점 취소됐다.

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LA FC가 반격에 나섰다. 해결사는 손흥민이었다. 전반 37분 역습 상황에서 4연속 득점포를 가동했다. 그는 부앙가의 패스를 잡아 오른발 터닝슛으로 득점을 완성했다. 손흥민은 월드컵 휴식기 이후 치른 전 경기에서 득점포를 가동했다. LA FC는 전반에 딱 한 번 슈팅을 시도했는데, 손흥민이 '원샷원킬' 득점을 마무리했다. 전반을 1-0으로 앞선 채 마감했다.

사진=밴쿠버 구단 공식 계정 캡처

사진=LA FC 공식 계정 캡처

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후반 들어 경기는 더욱 뜨거워졌다. 양 팀 선수들이 번갈아 옐로카드를 받으며 치열하게 격돌했다. LA FC는 홀링스헤드, 밴쿠버는 가울드가 각각 경고를 받았다.

두 팀의 경기는 전반과 비슷한 양상이었다. 밴쿠버가 공격을 주도했고, LA FC는 단단한 수비벽으로 막아냈다. 뮐러 역시 페널티 박스 밖에서 강력한 중거리슛을 시도했지만 LA FC의 골망을 뚫지 못했다.

양 팀 모두 교체카드를 꺼내들었다. 후반 27분 LA FC는 샤펠버그와 틸만 대신 데이비드 마르티네즈와 마크 델가도를 투입했다. 밴쿠버는 쿠바스와 가울드를 빼고 체이크 사발리와 엠마누엘 사비를 넣었다.

교체 직후 경기가 요동쳤다. LA FC 체베르코가 뮐러를 막는 과정에서 파울을 범했다. 심판은 곧바로 페널티킥을 선언했다. 뮐러는 직접 얻은 페널티킥 키커로 나서 침착하게 득점을 완성했다. 경기는 1-1, 원점으로 돌아갔다. 밴쿠버는 바드왈 대신 랄프 프리소를 넣어 다시 한번 변화를 줬다.

후반 43분 손흥민이 다시 힘을 냈다. 빠른 발을 앞세워 상대 골키퍼와 1대1 기회를 만들었다. 하지만 그의 슈팅은 허공을 갈랐다. 심판도 오프사이드 깃발을 들어올렸다. 후반 추가 시간은 5분이었다. 손흥민은 영리한 움직임으로 좋은 위치에서 프리킥 기회를 얻어냈다. 하지만 마지막 공격은 득점으로 이어지지 않았다. 경기는 1대1로 막을 내렸다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com