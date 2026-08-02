이강인+살라 미친 조합 현실화! AT 마드리드 2+1년 계약 제시…베식타시 고액 연봉에 영입 포기 '호재'

모하메드 살라. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인과 모하메드 살라가 아틀레티코 마드리드에서 함께 뛸 수 있다는 전망이 나온다.

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스페인 피차헤스는 2일(한국시각) '아틀레티코 마드리드는 리버풀과의 계약이 끝나 자유계약 신분이 된 모하메드 살라에게 2년 계약에 1년 연장 옵션을 제시하는 방안을 검토하고 있다'고 보도했다.

아틀레티코는 리버풀에서의 생활을 마치고 자유계약 선수가 된 공격수 모하메드 살라의 상황을 문의했다고 한다. 아틀레티코는 살라에게 2년 계약을 제안하고, 선수의 활약에 따라 연장하는 옵션을 포함하는 방안을 고려하고 있다.

이적료를 지불할 필요가 없기 때문에 아틀레티코는 이번 영입을 계약 보너스와 선수 연봉을 중심으로 진행할 수 있다. 살라는 2025~2026시즌을 끝으로 리버풀과의 동행을 마쳤다.

AP연합뉴스

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살라는 잉글랜드를 떠나기로 결정한 이후 다른 리그의 구단들로부터도 제안을 받은 것으로 알려졌다. 아틀레티코는 살라의 기량에 대해서는 완전히 신뢰하지는 못하고 있다. 우선 2028년 6월까지의 계약을 제안하고, 추가 1년은 출전 경기 수와 목표 달성 여부에 따라 결정하는 방식이다.

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문제는 살라의 고액 연봉이다. 그가 요구하는 높은 연봉에 튀르키예의 베식타시마저 영입 의지를 꺾은 것으로 알려졌다. 베식타시 측은 영입을 포기하기 전까지 살라와 여러 차례 협상을 진행했다.

매체는 '아틀레티코는 사우디아라비아 리그에서 나오는 제안과 쉽게 경쟁할 수 있는 상황이 아니다'며 '살라를 설득하기 위해 아틀레티코의 스포츠 디렉터진은 유럽 무대에서 계속 경쟁할 수 있다는 점과 팀 내에서 중요한 역할을 맡을 수 있다는 점을 강조할 계획'이라고 전했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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살라를 영입하면 아틀레티코는 이적료를 지불하지 않고 공격진 한 자리를 보강할 수 있다. 그의 주 포지션은 오른쪽 측면이지만, 최전방 공격수에 가까운 위치에서도 뛸 수 있다.

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이강인과의 공존도 기대를 모으는 요소다. 얼마전 이강인은 아틀레티코로 공식 이적했다. 이강인 역시 오른쪽 윙어로 뛰는 것을 즐기지만, 살라가 최전방 공격수로 뛴다면 공존이 가능하다. 또한 이강인은 제로톱이나 미드필드 진영에서도 뛸 수 있다. 유사한 플레이스타일을 갖고 있는 이들의 공존 가능성이 기대를 모으고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com