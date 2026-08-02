설마 이강인 '독박 축구' 당첨인가…LEE 없는 아틀레티코 마드리드, 맨유에 1-2 충격 역전패

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인 없는 아틀레티코 마드리드(스페인)가 맨유(잉글랜드)에 패했다.

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디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 2일(이하 한국시각) 스웨덴 스톡홀름에서 열린 맨유와의 비시즌 친선 경기에서 1대2로 역전패했다. 아틀레티코 마드리드는 경기 시작 5분 만에 아르노 오르티스의 득점으로 1-0 리드를 잡았다. 그러나 후반 8분과 후반 29분, 브라이언 음뵈모에게 연달아 실점하며 고개를 숙였다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 채널 캡처

아틀레티코 마드리드는 2026~2027시즌을 앞두고 '새 에이스' 이강인을 영입했다. 아틀레티코 마드리드는 지난 25일 이강인 영입을 공식 발표했다. 이강인은 '에이스의 상징' 7번을 달고 뛸 예정이다. 하지만 그는 아직 팀에 합류하지 못했다.

이유가 있다. 앞서 스페인 언론 '문도 데포르티보'는 '이강인은 이제 시간을 다 써버렸다. 이강인은 군 문제 때문에 한국 정부의 허가를 기다리고 있다. 시간이 흐를수록 아틀레티코 마드리드의 새 영입 선수가 마드리드에서 팀에 합류할 가능성은 점점 줄어들고 있다. 서울에서 열리는 비시즌 투어에서 팀에 합류할 것으로 보인다. 서울과 마드리드 간 비행시간이 이미 14시간이나 걸리는 점을 고려할 때, 아틀레티코 마드리드는 그가 유럽으로 갔다가 이틀 만에 다시 한국으로 돌아가는 것은 터무니없는 일이라고 생각한다'고 했다. 이강인은 2023년 열린 항저우아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다. 군 복무 대신 4주간 기초 군사 훈련을 받고 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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이강인 없는 아틀레티코 마드리드는 비시즌 친선경기에서 맨유에 패배를 떠안았다. 다만, 이날 경기엔 이강인을 비롯해 2026년 북중미월드컵에서 결승전까지 치른 훌리안 알바레즈, 알렉스 바에나 등은 휴식 관계로 제외됐다. 이제 아틀레티코 마드리드는 9일 서울월드컵경기장에서 열리는 맨시티(잉글랜드)와 격돌한다. 이강인은 이에 맞춰 팀에 합류할 것으로 보인다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com