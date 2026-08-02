[오피셜]"팀도 나도 그가 그리울 것이다" '우등 임대생' 래시포드, FC바르셀로나와 인연 끝→친정 맨유 프리시즌 합류..'새 시즌 거취는 장담 못해, 토트넘 로마와 링크 중'

KANSAS CITY, KANSAS - JULY 3: Marcus Rashford #11 of England speaks to the media during a press conference at Swope Soccer Village on July 3, 2026 in Kansas City, Kansas. Kyle Rivas/Getty Images/AFP (Photo by Kyle Rivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"팀도 나도 래시포드가 그리울 것이다."

Advertisement

'우등 임대생' 마커스 래시포드(맨체스터 유나이티드)가 스페인 FC바르셀로나와 인연을 끝냈다. 독일 출신 한지 플릭 바르셀로나 감독은 래시포드의 임대 계약을 완전 이적으로 전환하지 않기로 결정함에 따라 "래시포드가 그리워할 것"이라고 말했다.

플릭 감독은 지난 2025~2026시즌 래시포드를 잘 사용했다. 래시퍼드는 스페인에서의 한 시즌 동안 바르셀로나가 라리가 우승을 차지하는 데에도 기여했다. 만 28세의 래시퍼드는 모든 대회를 통틀어 49경기에 출전해 14골-14도움을 기록하며 인상적인 시즌을 보냈다. 하지만 바르셀로나는 그를 영구 영입하지 않는 대신, 뉴캐슬 유나이티드 출신의 잉글랜드 국가대표 앤서니 고든에게 투자하는 걸 택했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 18, 2026 England's Marcus Rashford during the warm up before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

따라서 잉글랜드 국가대표인 래시포드는 프리시즌을 원 소속팀 맨유에서 시작하게 된다. 플릭 감독은 새 시즌을 앞두고 그의 공백이 바르셀로나에 체감될 것이라고 봤다.

Advertisement

그는 최근 버밍엄 시티와의 경기 후 인터뷰에서 "마커스에 대해 말씀드릴 수 있는 것은 그와 함께 일할 수 있어서 좋았다는 점이다. 때로는 임대 중인 선수들에게 무슨 일이 일어날지 항상 알 수는 없다. 우리 팀 상황이 쉽지 않다. 나는 그와 함께 일한 것에 대해 매우 감사하게 생각한다. 그는 환상적인 선수이자 사람이다. 팀도 나도 그를 그리워할 것이다. 그게 인생이다"고 말했다.

Advertisement

북중미월드컵에 참가했던 래시포드는 향후 1주일 이내에 마이클 캐릭 감독의 맨유 선수단에 합류할 예정이다. 래시퍼드는 맨유 전 사령탑 후벤 아모림 감독의 구상에서 제외된 후 지난 시즌을 바르셀로나에서 임대로 보냈다. 영국 현지 매체들은 오는 12일(현지시각) 아일랜드 더블린에서 열리는 리즈 유나이티드와의 친선경기에서 래시포드가 1년 만에 맨유 복귀전을 치를 가능성이 있다고 봤다.

epa12949792 FC Barcelona's head coach Hansi Flick attends a press conference after a training session of the team at the Joan Gamper Sport City complex in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain, 12 May 2026. Barcelona faces Alaves on 13 May in a Spanish LaLiga match at Mendizorrotza Stadium. EPA/Enric Fontcuberta

바르셀로나는 래시포드의 완전 이적을 위한 2500만유로 상당의 매수 조항을 발동하지 않았다. 맨유 구단도 이적료를 깎아줄 마음이 전혀 없었다. 래시포드는 최근 자신의 SNS를 통해 바르셀로나 구단과 팬들에게 작별 인사를 했다. 소중한 추억에 대한 감사를 전했다.

Advertisement

래시포드가 새 2026~2027시즌을 맨유에서 뛸 지는 아직 미지수다. 여전히 그의 이적설이 제기되고 있다. EPL 토트넘, 이탈리아 AS로마 등과 링크되고 있다. 토트넘이 맨유의 이적료 4000만파운드 평가액을 낮출 수 있다면 제안을 검토 중이라는 소문이 돌고 있다. 또 맨유가 로마의 미드필더 마누 코네 영입을 원하는 과정에서 래시포드를 보낼 수 있다는 얘기도 돌고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com