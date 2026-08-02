韓 축구 기대감 폭발! '獨 진출' 이호재, 마침내 유럽 무대 등장..."투입되자 팬들 기립 박수"→"비공개 친선전 득점까지 기록"

사진=타게스챠우 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이호재가 독일 무대에서 존재감을 드러내기 위한 예열에 돌입했다.

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독일의 타게스챠우는 2일(한국시각) '이호재가 데뷔전을 치렀다'고 보도했다.

다름슈타트는 1일 독일 다름슈타트의 뵐렌파토르 스타디온에서 열린 포츠머스와의 친선 경기에서 0대0으로 비겼다. 이날 경기 두 팀은 득점 없이 경기를 마쳤다. 이호재는 후반 20분 교체 투입됐다. 타게스챠우는 '이호재가 투입되자, 홈팬들은 모두 자리에서 일어나 열렬한 환호를 보냈다. 그들의 함성은 드디어 오랫동안 기다린 공격수가 왔다는 의미였다'고 전했다.

사진=타게스챠우 캡처

지난달 29일 다름슈타트 이적을 확정했다. 이호재는 "독일에서 커리어를 이어갈 기회가 생겼을 때 곧바로 매력을 느꼈다. 저는 항상 독일 축구를 지켜봐 왔으며, 이제 그 일부가 되어 위대한 전통을 가진 구단과 계약하게 되어 매우 기쁘다. 앞으로 골로 구단의 신뢰에 보답하는 것이 저의 큰 동기부여가 될 것이며, 하루빨리 다름슈타트 유니폼을 입고 경기에 나서고 싶다"며 입단 소감을 전했다.

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이미 K리그1에서 검증을 마쳤고, 유럽 무대를 오랫동안 간절히 원했다. 2021시즌 포항 스틸러스에 입단해 데뷔 첫해부터 탁월한 신체 조건과 슈팅 능력으로 관심을 모았던 이호재는 2024시즌 27경기에서 9골-5도움을 기록해 본격적인 활약을 예고했다. 2025시즌에는 40경기 17골로 활약이 더 대단했다. 지난해에는 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 명단에 이름을 올려 대표팀 공격수로도 활약한 바 있다.

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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다름슈타트는 한국과 인연이 많은 클럽이다. '차붐' 차범근 전 수원 감독이 독일에 진출해 처음으로 뛴 클럽이 다름슈타트다. 이후 김진국, 김민혜 등이 뛰었고, 최근 들어서도 지동원과 백승호가 활약했다. 이호재는 다름슈타트의 역대 여섯번째 한국인 선수가 됐다.

이미 비공식 친선전에서는 득점까지 기록한 이호재다. 타게스챠우는 '다름슈터트는 네덜란드 2부 팀인 헤라클레스와의 비공개 친선전에서 2대1로 승리했다. 마놀로 메르크스와 새롭게 합류한 이호재가 이 경기에서 득점을 기록했다. 다름슈타트는 다음 주 홀슈타인 킬과의 경기를 시작으로 분데스리가2 시즌을 시작한다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com