"비니시우스 아스널과 개인 합의" 단독 주장→재계약 거부시 레알은 매각 방침…즉시 반박 "측근들 합의 부인"

비니시우스 주니오르. 사진=트랜스퍼 뉴스 라이브.

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[스포츠조선 강우진 기자]비니시우스 주니오르의 아스널 이적설과 관련해 의견이 충돌하고 있다. 이미 개인조건에 합의했다는 주장이 나오자 이에 대한 반박이 나왔다.

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영국 팀토크는 2일(한국시각) '레알 마드리드의 윙어 비니시우스가 아스널과 개인 조건에 합의했다는 주장은 사실이 아닌 것으로 알려졌다'며 '그가 아스널 이적과 레알 마드리드 잔류 중 어느 쪽을 선호하는지도 확인했다'고 보도했다.

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잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언인 아스널은 이번 여름 이적시장에서 비니시우스 영입을 위해 협상 중인 것으로 알려졌다. 비니시우스는 레알 마드리드의 계약은 2027년 여름에 만료된다. 레알은 비니시우스에게 구단이 제시한 재계약안을 받아들이지 않을 경우, 이번 여름 그를 매각할 방침이라고 통보한 것으로 알려졌다.

이 가운데 비니시우스가 아스널과 개인 조건에 합의했다는 주장이 제기됐다. 사회관계망서비스(SNS)에서 아스널 관련 내부소식을 전하는 37만 팔로워 계정 '핸드오브아스널'은 지난 1일 "아스널이 비니시우스와 개인 조건에 원칙적으로 합의했다"고 밝혔다. 이 계정은 '단독'이라는 키워드까지 달면서 자신의 정보가 정확하다고 강조했다.

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하지만 레알 관련 소식을 전문적으로 다루는 라몬 알바레스 데 몬 기자는 이를 부인했다. 그는 "비니시우스 측근들이 그가 아스널과 합의에 도달했다는 사실을 부인했다"고 전했다.

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이와 관련해 팀토크의 그레임 베일리 기자는 비니시우스가 이번 여름 아스널로 이적하는 것보다 레알에 남는 것을 선호한다고 주장했다. 레알은 비니시우스를 잔류시키기 위해 터무니없이 높은 금액을 지불할 생각은 없지만, 구단은 그의 재계약을 성사시키겠다는 의지가 확고하다고 한다. 비니시우스 역시 레알에 남는 것을 선호하고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com