'韓 축구 미래' 김민수, 마침내 빅클럽 상대 활약까지...프리시즌 상승세 유지, 'EPL 챔피언' 아스널 상대 1도움→패스 성공률 100%

사진=지로나 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수가 프리시즌 상승세를 유지하며 빅클럽을 상대로도 번뜩임을 선보였다.

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지로나는 2일(한국시각) 스페인 에스타디오 무니시팔 데 몬티리비에서 열린 '잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언' 아스널과의 프리시즌 경기에서 1대4로 패배했다.

격차는 현저했다. EPL 최강자로 꼽히는 아스널은 지난 시즌 2부리그로 강등된 지로나를 압도했다. 전반 16분 만에 터진 카이 하베르츠의 선제골을 시작으로 전반 30분 크리스토스 촐리스, 후반 8분 맥스 다우먼과 후반 10분 가브리엘 제주스까지 무려 4골을 터트리며 지로나를 제압했다. 지로나는 후반 5분 터진 아르나우 마르티네스의 골이 유일한 위안거리였다.

사진=지로나 SNS 캡처

잉글랜드 최강자와의 맞대결, 대패 속에서도 빛난 주인공이 바로 김민수였다. 이날 경기 선발 출전한 김민수는 후반 24분까지 경기를 뛰며 활약했다. 동점골 상황에서 마르티네스의 골을 도운 코너킥 키커도 김민수였다. 1도움과 함께 패스 성공률 100%, 유효 슈팅 1회, 드리블 성공 1회, 경합 성공 3회 등을 기록한 김민수는 빅클럽을 상대로 겁을 먹지 않은 유망주다운 패기를 선보였다.

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앞서 김민수는 지난달 23일 스페인 올로트 지방 구단 UE올로트를 상대로 열린 프리시즌 친선경기에서는 3대1 승리를 이끄는 멀티골 활약을 선보이기도 했다. 당시 활약에 대해 스페인의 스포르트는 '김민수는 지로나의 거대한 희망이다. 올 시즌 활약이 기대되는 선수다. 아직 다듬어지지 않은 원석이다. 지로나 아카데미가 키워낸 최고의 유망주 중 한 명이다. 멀티골을 통해 지로나 팬들이 기대할 만한 선수임을 다시 증명했다'고 평가하기도 했다.

사진=김민수 SNS 캡처

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올 여름 지로나에서의 활약과 이적 사이에서 고민 중인 김민수다. 2022년 지로나 U-19(19세 이하) 팀에 합류했던 김민수는 꾸준한 성장세와 함께 곧바로 지로나 B팀에 자리 잡았다. 2024~2025시즌은 1군 콜업으로 라리가도 경험했다. 2025~2026시즌은 안도라에서의 임대로 성인 무대에서 활약하며 출전 시간까지 쌓았다.

올여름 김민수를 향한 관심이 큰 상황, 이미 지로나 전담 기자인 이반 키로스는 '김민수는 이미 여 제안을 받았지만, 지로나가 팔지 않길 바란다'고 밝히기도 했다. 김민수 또한 선택이 필요한 시점이다. 지로나에 남아 확고한 주전 자리를 지키며 팀의 승격을 도울지, 아니면 잉글랜드, 스페인 등 여러 구단의 관심을 받고 떠날지를 결정해야 한다. 김민수는 최근 인터뷰에서 "잔류를 고려하고 있다. 물론 더 좋은 제안이 온다면 어떤 가능성이든 받아들일 준비가 됐다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com