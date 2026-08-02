[오피셜]'래시포드의 꿈' 산산조각! 꿈의 구단 바르셀로나와 결별…결국 맨유 복귀→"팀은 그를 그리워할 것"

마커스 래시포드. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]마커스 래시포드의 바르셀로나 생활이 완전히 끝났다. 그가 꿈에 그리던 바르셀로나로의 이적은 무산됐다.

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미국 스포츠 일러스트레이티드는 2일(한국시각) '마커스 래시포드의 바르셀로나 생활이 끝났다'며 '래시포드는 사회관계망서비스(SNS)에 진심 어린 작별 메시지를 올렸고, 바르셀로나도 이에 화답했다'고 보도했다.

바르셀로나와 래시포드는 임대 기간이 끝난 뒤에도 서로에게 오랫동안 관심을 이어왔다. 하지만 잉글랜드 대표팀 동료 앤서니 고든이 영입되면서 래시포드의 필요성은 사라졌다.

AFP연합뉴스

래시포드는 SNS를 통해 "내가 이곳에서 보낸 시간을 정말 긍정적이고 잊을 수 없는 경험으로 만들어준 구단의 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 "모든 순간을 즐겼고, 앞으로도 특별한 추억으로 간직하겠다"고 밝혔다.

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가비, 페르민 로페스, 하피냐, 파우 쿠바르시, 다니 올모, 페란 토레스 등 여러 바르셀로나 선수들도 래시포드의 게시물에 댓글을 남기며 작별 인사를 건넸다.

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바르셀로나 공식 계정도 "래시포드에게 감사 드린다. 당신은 언제나 우리와 함께다"고 전했다.

바르셀로나는 이미 래시포드가 없이 프리시즌을 시작했다. 한지 플릭 바르셀로나 감독은 영국에서 열린 프리시즌 경기를 끝내고 래시포드와 관련해 이야기했다.

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플릭 감독은 "래시포드와 함께 일할 수 있어서 정말 감사했다고 전하고 싶다"며 "그는 환상적인 선수이고, 사람입니다. 우리 팀도 그를 그리워할 것이고, 나 역시 그를 그리워할 것"이라고 주장했다.

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래시포드의 바르셀로나 임대 시즌은 49경기에서 14골과 14도움을 기록하며 마무리됐다. 그는 바르셀로나가 스페인 슈퍼컵과 라리가 우승을 차지하는 데 기여했다. 이제 래시포드는 친정팀 맨체스터 유나이티드로 돌아가 새로운 선수 인생을 시작한다. 현재로서는 다른 팀으로 이적할 가능성도 충분히 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com